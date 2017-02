L’Assemblée populaire nationale n’est plus ce temple de la démocratie naissante algérienne. En tout cas, ces derniers jours, elle est désespérément vide de ce qui est censé lui donner le souffle de vie démocratique auquel la scène nationale a droit. La raison de cette désaffection de la quasi-majorité des députés n’a rien de politiquement noble.

Ce n’est pas un signe de protestation contre une quelconque domination de la majorité, ni l’expression du refus d’un système politique par trop opaque et encore moins un souci de retourner à la base, histoire de voir les préoccupations des électeurs.

L’absence de nos élus nationaux relève simplement de l’absentéisme. En clair, ils ont déserté le travail pour lequel ils sont payés, sans se soucier que cela dépeindra forcément sur leur productivité. Et pour cause, la session n’a pas encore épuisé tout son programme. Il reste encore des projets de lois à débattre. Et pour tous les députés, les 15 premiers jours du mois de février sont «ouvrables». Leur mission est censée discuter, améliorer les projets de lois pour permettre au pays d’avancer. Mais il faut croire qu’ils ont choisi de tourner le dos à cœur même de leur mission dans l’hémicycle.

La question que les Algériens se posent, est de savoir, pourquoi leurs élus ont adopté ce comportement jusqu’à empocher des salaires payés par les contribuables, sans rien donner en retour. La réponse est tout aussi simple qu’ahurissante. Nos députés ont déserté le siège de l’APN, pour courir après un second ou un troisième mandat.

En termes clairs, ils ne travaillent pas pour s’assurer une rallonge aux postes qu’ils occupent présentement. Il faut dire qu’à travers ces pratiques, les politiques désespèrent les citoyens et les poussent à ne pas aller voter. Il est clair, en effet, qu’ils ne renvoient pas une image positive de la fonction qu’ils veulent nous faire passer pour noble.

Le comble dans cette affaire d’absentéisme est qu’elle touche tout l’aréopage de la représentation partisane de l’APN. Pouvoir et opposition, tout le monde y passe. Ce n’est pas comme cela qu’on construit une démocratie respectable et respectée par les citoyens-électeurs.

Par Smaïl Daoudi