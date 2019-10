<span style='text-decoration: underline;'>Métro d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Accident à la station les Fusillés, un blessé</span>

Une personne a été blessée jeudi soir lorsqu’elle s’est jetée sur les voies à l’arrivée du métro au niveau de la station les Fusillés dans la commune d’Hussein-Dey (Alger), entrainant une interruption partielle du trafic, indique RATP El Djazaïr.

«Un accident grave impliquant un voyageur qui s’est jeté à l’approche d’une rame de métro s’est produit aujourd’hui, jeudi 03 octobre 2019 à 19H45 (heure locale) au niveau de la station les Fusillés entrainant une interruption partielle du trafic du métro», précise la société exploitante du Métro d’Alger dans un communiqué transmis à l’APS. «Le blessé a été évacué en urgence à l’hôpital par les éléments de protection civile», selon la même source, ajoutant que «la réactivité et la vigilance du conducteur ont permis d’éviter un drame». «La coordination entre le personnel de RATP El Djazaïr, l’Entreprise Métro d’Alger, l’unité police métro d’Alger et la Protection civile ont permis une prise en charge rapide et efficace», relève-t-on. «Une reprise du trafic nominal sur l’ensemble de la ligne 1 du Métro d’Alger a eu lieu à 21H25.