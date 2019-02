<span style='text-decoration: underline;'>Véhicules en Sirghaz </span>:<br><span style='color:red;'>Accompagnement des chômeurs dans la création des micro-entreprises</span>

Un nombre de chômeurs de la wilaya de Tissemsilt bénéficieront prochainement de crédits sans intérêt pour la création de micro-entreprises dans la reconversion du carburant des véhicules en Sirghaz, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de la Caisse nationale d’assurance chomage (CNAC), Meziani Karim.

Le même responsable a signalé le lancement, dernièrement, de l’opération de sélection de postulants âgés entre 30 et 55 ans parmi une liste de demandeurs d’emploi déposée à l’agence de wilaya de l’emploi dont ceux qui remplissent les conditions de création de micro-entreprises, notamment dans les spécialités de mécanique et d’électricité automobile et des techniciens et des diplômés universitaires dans d’autres domaines comme la gestion. L’accompagnement concernera plusieurs étapes et la session de formation sera organisée au titre de la convention signée entre la CNAC et Naftal. La formation, à titre gracieux, qui sera encadrée 25 jours durant à Oran par des cadres de Naftal, comporte des cours théoriques et pratiques dans des centres enfûteurs et de distribution du gaz liquéfié GNL relevant de cette entreprise. Cette session de formation permettra aux bénéficiaires d’acquérir un certificat d’aptitude professionnelle et un agrément pour exercer l’activité d’équiper des véhicules en Sirghaz. La deuxième étape du programme concerne l’accompagnement pour organiser une session de formation de trois jours sur l’entreprenariat et la gestion d’une entreprise, sous la supervision de cadres de la CNAC de Tlemcen. La dernière étape porte sur l’accueil des dossiers pour l’accès à un crédit sans intérêt pour l’acquisition des matériels requis en vue du lancement de leurs projets dans le domaine reconversion du carburant en Sirghaz, avec la possibilité de bénéficier d’un autre crédit sans intérêt d’une valeur de 500.000 DA pour la location de locaux, en plus d’autres avantages offerts par la CNAC. Pour rappel, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a insisté, lors de sa dernière visite à Tlemcen, sur la formation des jeunes en installation de Sirghaz pour atteindre entre 900.000 à 1 million d’utilisateurs à travers le pays à l’horizon 2021. A noter que 400.000 voitures sont équipés en Sirghaz chaque année au niveau national. Cette opération sera généralisée aux véhicules fonctionnant au mazout après l’achèvement d’une étude menée par une société polonaise activant dans le domaine de l’énergie.