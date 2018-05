<span style='text-decoration: underline;'>Crise libyenne </span>:<br><span style='color:red;'>Accord à Paris sur des élections le 10 décembre</span>

Invités par le président français dans le cadre d’une grande conférence internationale dédiée à leur pays, les quatre personnalités libyennes qui font la décision en Libye, ont fini par prendre l’engagement d’œuvrer dans le sens de la concrétisation de l’objectif politique primordial qui consiste en l’organisation d’élections législatives et présidentielles au 10 décembre prochain. Et pour cause, la déclaration finale qui a sanctionné la conférence.

«Nous nous sommes engagés (…) à œuvrer de manière constructive avec les Nations unies pour organiser (…) des élections dignes de foi et pacifiques et à respecter les résultats des élections lorsqu’elles auront lieu» lit-on dans une déclaration libyenne conjointe endossée par le Premier ministre du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est du pays, le président de la Chambre des représentants Aguila Salah et celui du Conseil d’Etat Khaled al-Mechri.

Avec ce développement politique majeur, le président français s’est félicité que «tout le monde travaille ensemble sur cette base». Lançant un «bravo!», Emmanuel Macron pense tenir le début d’une solution effective au conflit provoqué par l’un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy. Commentant le déroulement de la conférence qui a réuni en plus des 4 dirigeants libyens, tous les pays limitrophes de la Libye, dont l’Algérie et les pays membres du Conseil de sécurité de l’Onu, M. Macron a évoqué une «rencontre historique, accompagnée par l’ensemble de la communauté internationale» ainsi qu’une «étape clé pour la réconciliation» dans ce pays plongé dans le chaos sept ans après la chute de Mouammar Kadhafi.

Cette réunion a été également qualifiée d’«historique» par l’envoyé spécial de l’ONU Ghassan Salamé. «Nous ne remplaçons pas les Libyens, ce sont eux qui s’entendent entre eux. C’est capital», a-t-il ajouté, en se montrant «optimiste» sur le processus lancé. Pour sa part, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, a appelé «à arrêter les combats partout en Libye» car, «assez de sang a coulé». «Nous appelons tout le monde au dialogue» a-t-il ajouté en s’exprimant avec MM. Macron et Salamé.

Il semble que cette conférence et ce qui en a découlé comme déclarations ne sont pas des vœux pieux, à bien suivre les propos des uns et des autres, puisqu’il est question d’adopter une «base constitutionnelle pour les élections» et des «lois électorales nécessaires» d’ici au 16 septembre 2018, note les dirigeants libyens. Cette rigueur saluée par les participants à cette conférence, dont le Premier ministre Ahmed Ouyahia, représentant du président de la République, saura-t-elle empêcher les desseins des milices terroristes qui pullulent encore au nord comme au sud du pays.

Il est question, pour l’heure, de demander des comptes aux responsables de toute «obstruction» au processus électoral, souligne la déclaration de Paris. Mais le faire risque d’être autrement plus difficile qu’à dire, sachant qu’il existe en Libye des milices proches des mouvances terroristes, fortement opposés à la tenue de tout scrutin. Ils n’hésiteraient pas à mettre le pays à feu et à sang pour obliger les autorités à abandonner leurs projets politiques. Il n’y a qu’à rappeler la mort de douze personnes dans un attentat terroriste contre le siège de la Commission électorale le 2 mai à Tripoli, pour s’en convaincre.

Afin «d’améliorer le climat en vue des élections nationales», la Chambre des représentants basée à Tobrouk, devra se réinstaller à Benghazi (est) et le gouvernement parallèle instauré dans l’est du pays, devra «à terme» être démantelé.

Les deux chambres devront «s’employer immédiatement à unifier la Banque centrale de Libye et d’autres institutions» ont-ils convenu, alors que le pays est secoué par une grave crise monétaire. Les forces militaires et de sécurité, aujourd’hui émiettées en de multiples milices outre l’Armée nationale libyenne (ANL), autoproclamée du maréchal Haftar, devront aussi être unifiées sous l’égide des Nations unies.

Alger: Smaïl Daoudi