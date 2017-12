<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Accostage du patrouilleur espagnol «Infanta Elena-P76»</span>

Le patrouilleur «Infanta Elena -P76» de la marine espagnole a accosté lundi au port d’Alger, dans le cadre de la concrétisation de la coopération militaire conjointe algéro-espagnole, au titre du programme de l’année 2017, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Durant cette période d’accostage qui durera jusqu’au 14 de ce mois, les deux parties, algérienne et espagnole, procèderont à l’exécution de l’exercice Passex, portant des exercices de contre-terrorisme, à travers la participation de deux (2) unités flottantes de nos Forces navales et un groupe de fusiliers marins, en échangeant les observateurs à bord des unités participantes», note la même source.

«Cet exercice se déroulera sur plusieurs étapes englobant une réunion de préparation dédiée à la planification et à l’entrainement tactique au niveau du port, puis l’exposition du scénario de l’exercice dans sa partie consacrée à une opération contre-terrorisme afin de coordonner entre les différentes parties participantes».

«A noter que l’organisation de tels exercices permettra à nos Forces navales d’acquérir davantage d’expérience notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, au large de la mer avec la rapidité et l’efficacité nécessaire, ce qui contribuera au renforcement de la sécurité et la stabilité de notre espace maritime et faire face à d’éventuelles menaces», conclut le communiqué.