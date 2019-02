<span style='text-decoration: underline;'>Centre-ville d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Achèvement de la restauration de 35 bâtiments</span>

Les travaux de restauration de 35 bâ- timents au centre-ville d’Oran ont été achevés et réceptionnés, a-t-on appris lundi auprès de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

La même source a indiqué que 24 bâtiments ont été restaurés à la rue Larbi Ben M’hidi et 11 autres à la rue Mohamed Khemisti, ajoutant que l’opération a porté sur le ravalement des façades et la réfection des terrasses et des escaliers tout en respectant le mode architectural. Les autorités concernées d’Oran ont initié depuis des années des opérations de restauration de plusieurs immeubles dans le cadre de la réhabilitation du vieux bâti, a-t-on rappelé. La wilaya d’Oran a bénéficié, en 2008 au titre du même programme, d’une enveloppe de 2,5 milliards DA pour prendre en charge plus de 600 bâtiments et 114 sites historiques. Ainsi, 49 immeubles restaurés ont été réceptionnés entre 2008 et 2017. Un dispositif a été installé au niveau de la wilaya chargé du suivi de ce dossier pour relancer toutes les opérations inscrites au titre du même programme, surtout après que la wilaya a bénéficié en 2014 d’une rallonge de 2 milliards DA, a-t-on fait savoir. Au titre du même programme, 25 immeubles et bâtiments ont été réceptionnés en 2018 dont 18 immeubles à la rue Larbi Ben M’hdii et sept (7) autres à la rue Mohamed Khemisti. Les opérations de restauration ont été confiées à l’OPGI, a-t-on indiqué, soulignant que la ville d’Oran s’apprête à abriter les Jeux méditerranéens de 2021.