<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Achèvement des travaux de réhabilitation de l’ancien siège du club</span>

La direction du MC Oran a reçu les clés de l’ancien siège du club de Ligue 1 de football dont les travaux de réaménagement décidés et financés par la wilaya viennent d’être achevés.

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a lui-même remis les clés de ce siège relevant de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), et fermé pendant de longues années pour dettes accumulées, au président du club professionnel, Ahmed Belhadj, dimanche soir en marge de la visite qu’il a rendue à l’équipe à l’entrainement. L’ancien siège du club phare de la capitale de l’Ouest du pays, sis Rue Larbi-Ben M’hidi (centre-ville), avait servi comme local du MCO pendant plus d’une décennie du temps où cette formation était parrainée par Naftal (filiale de Sonatrach). Il a été récupéré par le MCO «grâce à la bonne volonté du wali d’Oran», s’est réjoui le président Belhadj dans une déclaration à l’APS. Le wali d’Oran a apuré toutes les dettes envers l’OPGI, concernant ce siège qui s’élevaient à 2.2 millions DA, afin de permettre au club de se doter d’un lieu pour gérer ses affaires, selon Belhadj, ajoutant qu’il a aussi dégagé une enveloppe conséquente de 2 millions DA, pour les travaux de rénovation et pour l’achat de mobilier. Au cours de sa visite à l’équipe au stade Ahmed-Zabana, la veille de la réception du leader du championnat l’USM Alger, ce lundi (17h00) pour le compte de la 14e journée, le chef de l’exécutif de wilaya a remis au président du club le document d’usage du siège qui est composé de six pièces. Les «Hamraoua» occupent la 8e place au classement avec 17 points, accusant un retard de 12 points sur son adversaire du jour qui en compte 29.