<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Activités de la gendarmerie en 2018</span>

Dans chacune des vingt six communes des trente deux que compte la wilaya de Mostaganem, est implantée une brigade de gendarmerie. Donc, la couverture est de 80% puisque six communes en sont dépourvues. Cependant, des efforts sont consentis par les responsables du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale pour atteindre une couverture sécuritaire totale, c’est-à-dire de cent pour cent. Ainsi, probablement à la fin de cette année, une brigade sera ouverte dans chacune des communes de Saf-Saf et Souaflias dans la daïra de Bouguirat.

Quant aux autres quatre communes, des dossiers bien ficelés sont transmis par les responsables du groupent à la tutelle pour étude et suite à donner. En attendant, les gendarmes de brigades limitrophes des communes qui en sont dépourvues, en cas de crimes ou de délits. En ce qui concerne les activités des brigades et autres services du groupement de gendarmerie durant l’année passée, elles ont été traduites par la solution de huit cent quatre vingt quatre affaires criminelles et délictuelles auxquelles mille cinq cent cinquante personnes étaient impliquées.

Présentés au Parquets, quatre cent quarante des mis en cause ont fait l’objet de mandat de dépôt. En matière de lutte contre les stupéfiants, les gendarmes sont parvenus à saisir près de cent cinquante milligrammes de kif et une quantité de psychotropes et boissons alcoolisées. Huit affaires de vols de bétail ont été solutionnées.

Parmi les personnes impliquées, treize ont été en détention et une cinquantaine de têtes des quatre vingt volées, ont été récupérées. Trois affaires de fausse monnaie ont été enregistrées et solutionnées. En matière de prévention routière, les gendarmes ont contrôlé des dizaines de milliers et dressé contre les conducteurs défaillants et auteurs de délits au code de la route et à la coordination des transports, plus de quatorze mille cinq cents amendes forfaitaires et de procédures judiciaires.

Et malgré, en raison de l’inconscience de chauffeurs au volant et à leur non respect au code de la route, les gendarmes ont enregistré à travers la wilaya de Mostaganem dans les zones rurales sous leur coupe, soixante deux accidents de la circulation ayant causé la mort à vingt trois personnes et des blessures à des centaines d’autres.

Par ailleurs, le futur siège du groupement de wilaya en cours de réalisation à proximité de la nouvelle gare routière route de Mesra, sera fonctionnel probablement à la fin de cette année ou en 2020.

