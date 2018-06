<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>ADE: 249 milliards de centimes de factures impayées</span>

Les assemblées populaires communales, qui ont pris en charge l’alimentation en eau potable des populations, habitant des douars dans la wilaya de Mostaganem, sont dans l’incapacité de payer à l’Algérienne des Eaux, les factures impayées par les APC, totalisant la somme de cent cinquante-quatre milliards de centimes.

Les abonnés ordinaires, (citoyens), sont redevables envers l’ADE, de quatre-vingt-quinze milliards de centimes. Au total, l’Algérienne des Eaux qui a des créances de l’ordre de deux cent-quarante-neuf milliards de centimes, se trouve en situation insuffisante de ressources financières. De ce fait, l’ADE ne peut plus continuer l’opération de pose de compteurs à son compte individuellement, afin de libérer des APC. Une étude doit être menée, pour trouver des solutions capables de faire encaisser par l’ADE ses créances, et de faire de tout foyer bénéficiaire de l’eau potable son propriétaire, un abonné en mesure de régler la facture de consommation. Il convient d’indiquer qu’actuellement, l’Algérienne des Eaux compte plus de cent vingt-six mille abonnés dans la wilaya de Mostaganem. Le taux de couverture en alimentation d’eau potable dans cette wilaya est de 90%, et d’ici quelques mois il atteindrait 100%. C’est dire, que la bataille de l’eau est gagnée. Cependant, il faudrait le concours de tous, pour préserver les résultats de cette bataille, qui a suscité de gros efforts de l’Etat. Rappelons, que la wilaya dispose de trois barrages et d’une station de dessalement, qui fournit quotidiennement plus de cent cinquante milles mètres cubes d’eau potable, ainsi du méga projet MAO, (Mostaganem–Arzew–Oran), alimenté par les barrages de Kadra (Mostaganem) et de Gargar (Relizane).

Charef.N