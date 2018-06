<span style='text-decoration: underline;'>AGO du COA</span>:<br><span style='color:red;'>Adoption des bilans, bureau exécutif renforcé</span>

Les membres de l’assemblée générale ordinaire (AGO) du Comité olympique et sportif algérien (COA), ont adopté samedi soir à Alger à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2017, alors que trois nouveaux membres ont intégré le bureau exécutif.

Cette AGO qui s“est tenue au siège d”ATM Mobilis à Bab Ezzaouar (Alger) en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports , Mohamed Hattab, et à laquelle ont pris part 58 membres dont 22 fédérations olympiques, a approuvé également le plan d“action de l“année 2018. Dans son allocution à l”ouverture des travaux, le président du comité olympique algérien, Mustapha Berraf, a fait un état des lieux des activités menées par le COA durant l“année 2017 et les différentes difficultés rencontrées par les fédérations olympiques. «Cette première année a été très difficile pour l”instance olympique après les tensions engendrées par le renouvellement des instances fédérales. Dieu merci, tout est rentré dans l”ordre avec l”arrivée du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports.», a déclaré Berraf lors de la présentation des bilans moral et financier. Le premier responsable du sport olympique en Algérie a mis l“accent sur les différentes actions menées par le COA afin de rétablir la confiance au sein du mouvement sportif algérien et unifier les efforts conformément à la charte olympique et les lois de la République . Cette assemblée ordinaire a été aussi l“occasion pour les présidents des fédérations de faire le point sur la situation en matière de préparation et de financement des programmes établis par leurs instances en vue des prochaines échéances dont les Jeux méditerranéens de Tarragone et les Jeux africains de la Jeunesse (JAJ-2018) d”Alger. Par ailleurs, trois membres ont intégré le bureau exécutif du COA, à l”issue d”un vote partiel au bulletin secret. Il s”agit des présidents de fédérations sportives d”escrime, Raouf Bernaoui (100 voix), de gymnastique, Sofiane Zahi (86 voix) et de Tennis, Mohamed Bessaad (73 voix ).