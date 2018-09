<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Affichage des listes des bénéficiaires de 6800 logements en novembre prochain</span>

Les listes des bénéficiaires de 6800 logements sociaux repartis à travers les 09 daïras de la wilaya d’Oran, seront affichées dès novembre prochain, a annoncé hier le wali d’Oran en marge du relogement de 302 familles détentrices de près affectations du secteur urbain El-Badr au niveau du nouveau pôle urbain de Belgaid. Ces bénéficiaires sont des demandeurs de logements dans le cadre des dossiers à points.

Le wali a affirmé que l’étude des dossiers est en cours dans les daïras, en insistant sur la transparence qui doit accompagner l’étude des dossiers. Il a expliqué que les services de la wilaya ont distribué depuis le début de l’année plus de 8700 logements.

A cela s’ajouteront 11500 logements sociaux d’ici la fin de l’année pour atteindre un nombre global de plus de 20000 logements de différents types.

Parmi les opérations prévues, figurent le relogement de plus de 3000 familles du quartier des Planteurs au nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat ainsi que 1600 familles habitant le bidonville de Sidi El Bachir. Le wali d’Oran a affirmé également que de nouveaux quotas de logements sociaux seront inscrits pour Oran dés le début de 2019.

Notons que l’opération de relogement de 302 familles, la veille, du secteur urbain El Badr s’est déroulée dans de bonnes conditions. Tous les moyens humains et matériels notamment des dizaines d’agents communaux et pas moins de 400 camions ont été mobilisés pour réussir cette opération qui a permis aux familles concernées de bénéficier de logements décents qu’elles occuperont désormais et cela après des décennies passées dans le vieux bâti.

Ces bénéficiaires n’ont pas caché leur sentiment de joie après tant d’années de souffrances et de précarité.

Fethi Mohamed