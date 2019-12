<span style='text-decoration: underline;'>BLIDA</span>:<br><span style='color:red;'>Affluence «considérable» des jeunes et des femmes au niveau des centres de vote</span>

Les centres de vote du centre ville de Blida ont enregistré, jeudi, une affluence «considérable» des jeunes et des femmes, qui ont tenu à exprimer leur voix à ce «scrutin présidentiel crucial», a-t-on constaté.

Une tournée de l’APS au niveau d’un nombre de centres de vote a permis de faire le constat d’une présence «massive» des jeunes et des femmes, notamment au niveau de l’école «Chahid Bekalem Rabah», où les électeurs se bousculaient au niveau des bureaux de vote. «Nous avons enregistré une grande affluence d’électeurs dès les premières heures d’ouverture», a indiqué à l’APS Mezrouh Nacer, président de ce centre de vote comptant 4.554 inscrits, signalant qu’une «majorité des électeurs se compte parmi les jeunes».

Parmi eux, B. Raouf, un jeune de 18 ans qui vote pour la première fois, qui a exprimé sa «grande fierté» d’avoir accompli son devoir national, assurant qu’il «aspire à élire un président qui saura accorder de l’intérêt aux jeunes et leur offrira l’opportunité de bâtir le pays». Son concitoyen, Hocine Sahnoune (44 ans) rencontré, par l’APS, au centre de vote «Chahid Ahmed Senhadji», a, quant à lui, estimé avoir «accompli mon devoir électoral pour garantir l’intérêt de mon pays, qui est au dessus de toute considération», a-t-il dit, soulignant que les jeunes «fondent de grands espoirs sur le nouveau président, qui devra engager des reformes dans les secteurs de la santé, de la fonction publique et de l’éducation», a-t-il soutenu. «Je suis venu pour l’Algérie, et rien d’autre», a, encore assuré le jeune K.H (24 ans), exprimant son profond souhait «comme tout algérien» a-t-il dit, de «voir notre pays faire partie des pays développés». Il a, en outre, appelé le futur président élu, à «poursuivre la lutte contre la corruption et à s’intéresser aux catégories sensibles, avec une hausse des salaires».

Les femmes n’ont pas été en reste durant ce scrutin national «crucial» dans l’histoire du pays, à l’image de A.K, une dame de 53 ans accompagnée de ses deux enfants, qui a estimé que le «vote est un devoir pour chaque citoyen qui veut l’intérêt de son pays». «L’objectif de tout algérien, par l’acte de vote, est d’imposer la souveraineté nationale, tout en préservant la sécurité du pays et le legs des chouhada», a-t-elle, affirmé, par ailleurs.

Une jeune fille S. M. (20 ans), ayant voté à l’école «Chahid Larbi Tebessi», a soutenu, pour sa part, que la jeunesse aspire à un «nouveau président qui procédera à un changement positif, et apte à sortir le pays de sa crise actuelle, tout en remédiant aux insuffisances et aux problèmes enregistrés». A noter que les centres de vote de Blida ont enregistré depuis la matinée une affluence «notable» d’électeurs, constituée de files de jeunes notamment, dont certains venus drapés de l’emblème national.

Le taux de participation au vote, dans cette wilaya, a atteint les 8,01 % à 11H00 de la matinée. Plus de 24 millions d’électeurs algériens sont appelés jeudi aux urnes pour élire un nouveau un président de la République pour un mandat de cinq (5) ans. Cinq candidats sont en lice à cette élection, après avoir mené une campagne électorale de 22 jours, à savoir le président du Front El Moustakbal Belaid Abdelaziz, le candidat de Talaie El Hourriyet Ali Benflis, le président du mouvement El Bina, Bengrina Abdelkader, le candidat indépendant Tebboune Abdelmadjid et le Secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi.