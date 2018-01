Agitations partisanes et luttes de clans

Lors d’une récente réunion du conseil exécutif de la wilaya, en présence des 26 maires élus ou réélus lors des dernières élections locales, le wali a lancé un avertissement clair et sans détour à ceux qui désormais fermeraient l’œil sur toute nouvelle tentative d’implantation de bidonville sur leur territoire communal.

«Si j’apprends l’existence de nouvelles constructions illicites, non signalées par le président de l’APC, je considérerai que celui-ci en est complice… Et il sera sanctionné en tant que tel», a fermement averti le wali d’Oran, bien décidé à éradiquer, ou sinon à juguler ce fléau des bidonvilles qui ne cesse toujours pas de proliférer à travers la wilaya oranaise. Au recensement de 2007, il y a 10 ans, à la date butoir alors annoncée pour mettre fin à l’affectation prioritaire de logements neufs aux occupants de bidonvilles, la wilaya d’Oran comptait 9.500 habitations dans le seul bidonville des Planteurs, et prés de 1 800 dans une trentaine de sites précaires répartis sur 13 communes.

Aujourd’hui, malgré les grandes opérations ayant permis de reloger durant ces dernières années des milliers de familles, le nombre d’habitations illicites a atteint le seuil alarmant de plus de 40.000 à travers les 26 communes. Il était donc bien temps qu’un responsable puisse dire «halte, ça suffit!» et s’engager à prendre les mesures radicales qu’impose l’état des lieux. M. Mouloud Chérifi vient de le faire devant les élus gestionnaires des communes. Car en matière d’infraction à la loi sur l’occupation illégale du domaine public, c’est bel et bien le maire, et son équipe qui, les premiers, ont le devoir de veiller à la préservation des espaces et de lutter, non seulement contre la floraison des constructions illicites, mais aussi contre toutes les formes d’agression qui défigurent et ternissent le cadre de vie collectif. Mais certains élus, faussement indignés par une prétendue accusation de «complicité anticipée» ont tenté d’expliquer que la maire ne serait pas le seul responsable de cette affaire «impliquant aussi tous les fonctionnaires représentant les structures de l’Etat au niveau des communes».

Il est vrai qu’en ce domaine, comme dans tant d’autres secteurs de la vie collective, la responsabilité de tous, y compris celle du citoyen, reste engagée face au laxisme contagieux qui ruine les efforts et les initiatives. Trop souvent, l’esprit tribal, la démagogie primaire et parfois la corruption et la prédation sans borne, conduisent bon nombre d’élus devenus maires de leur commune, à fermer l’œil sur toutes sortes d’infractions, voire même à encourager les pratiques détestables commises par de potentiels électeurs pouvant élargir leur clan en vue des prochaines élections. Fatalement, dans ce système favorisant les seules agitations partisanes et les luttes de clans, il y a peu de place à la réflexion, à l’intelligence et au sincère engagement pour le progrès et le développement de la collectivité locale.

Par S.Benali