<span style='text-decoration: underline;'>Situation politique en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Ahmed Benbitour propose un plan de sortie de crise</span>

L’ancien chef du gouvernement Ahmed Benbitour, a proposé hier un plan de sortie de crise en proposant d’organiser des élections dans les plus brefs délais. Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, Ahmed Benbitour, a donné son avis sur la crise que connaît le pays, en proposant des solutions que ce soit dans le domaine politique ou économique.

Sur le plan politique, l’intervenant a suggéré la tenue d’élection le plus tôt possible, affirmant qu’il ne faut pas attendre encore, tout en appelant à la même occasion à opérer «une refondation du système».

Pour lui, «la situation économique du pays «ne tolère plus de retard sur l’agenda de la refonte de l’Etat». Il a ainsi appelé à répondre au peuple qui réclame le changement du système.

Affirmant que la situation économique exige de faire vite pour trouver une solution de sortie de crise, l’ancien chef du gouvernement a indiqué qu’il faut des compétences pour gérer une transition ne dépassant pas 12 mois.

Faisant une analyse de la situation politique de l’Algérie, M. Benbitour suggère trois niveaux de programmes qu’il faut mettre en place.

«Comme premier niveau, il faut la refondation des institutions c’est-à-dire la refondation de l’Etat et de l’administration locale, l’administration régionale, l’administration centrale et l’administration aux frontières.

Tout ceci doit être revu pour être au service du citoyen de façon correcte et cohérente comme ça se passe un peu partout dans le monde» a-t-il affirmé.

Développant le deuxième niveau, M. Benbitour a indiqué qu’il s’agit d’un niveau de programme pour le comportement individuel et collectif. «Et là, il faut avoir en point de mire aussi la refondation de l’école à l’optique de la démocratisation de l’accès de l’école et la sortie de 300 mille diplômés qui peuvent être une force extraordinaire au service du développement du pays. Le contraire sera catastrophique si cette force est en chômage aujourd’hui et sans retraite demain», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: «De là, on a la voie de sortir de ce comportement individuel et collectif correct. Un niveau de programme pour les politiques sectoriels qui s’occupe de toute la politique de l’agriculture sachant que l’on importe 75% des calories que nous consommons. Or, si l’on regarde le potentiel agricole du pays, ça serait difficile d’accepter qu’on puisse rester avec cette dépendance à l’extérieur en ce qui concerne ce que nous consommons. Auquel il faut ajouter l’économique dont le secteur touristique, celui des services, l’industrie, l’énergie, estimant détenir les détails de ces programmes».

Interrogé sur les appels au dialogue, lancés ça et là, l’intervenant a estimé qu’il faut définir d’abord le dialogue car, ce dernier peut partir de sujets théoriques que réels».

Pour lui, «les marches appellent à un changement radical du système et à mon avis nous ne sommes plus dans l’étape du dialogue mais celle de la négociation pour le changement de tout le système de gouvernance et répondre ainsi positivement aux revendications de la population». M. Benbitour a appelé «aux négociations pour se mettre d’accord comment changer le système de gouvernance».

Il a estimé dans ce cadre, que la tenue de l’élection temporellement irréalisable vu le manque de candidats.

L’ancien chef du gouvernement a appelé à la composition d’un gouvernement technocrate, un programme de communication important pour expliquer à la population une certaine politique d’austérité à partager vu la situation économique difficile à supporter à partir de l’an 2021 quand il n’y aura plus de réserve de change.

M. Benbitour a appelé à ne pas perdre de vue la crise économique patente due à la balance économique en difficulté, appelant à l’application de programmes urgents.