Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat Major de l’Armée Nationale Populaire, a supervisé, dans la matinée d’hier, l’exécution d’un exercice tactique aérien de tirs réels, au niveau du Polygone Central de l’Air à Hassi Bahbah/1ère Région Militaire, indique un communiqué du MDN.

La même source indique qu’au «niveau de la Base aérienne d’Aïn Ouessara, Chahid « Salem Gassem » et en présence d’officiers généraux, Monsieur le Général de Corps d’Armée a assisté à des présentations relatives au processus et aux étapes de l’exercice et inspecté les unités aériennes devant y participer, notamment les hélicoptères nouvellement acquises».

Le MDN, a indiqué que le Général de Corps d’Armée, a suivi, « au Polygone Central de l’Air à Hassi Bahbah, les différentes phases de cet exercice tactique aérien d’évaluation, qui a été exécuté en employant des hélicoptères d’assaut et de manœuvres de différents types et en procédant au largage de fusiliers de l’air dans l’objectif de détruire et occuper un point d’appui ennemi. L’organisation de cet exercice s’inscrit dans le cadre de la préparation au combat pour la période estivale 2016, afin d’examiner le niveau de maîtrise des systèmes d’armements par les équipages et d’évaluer leurs réactions lors des différentes situations tactiques, proches du réel, ainsi que de renforcer les capacités des cadres et des états-majors en matière de planification, de préparation et de conduite des exercices aériens ».

« Autant que nous accordons un intérêt particulier à la sauvegarde des intérêts suprêmes de notre cher pays, à la préservation de son indépendance, à sa souveraineté nationale et la protection de sa cohésion sociale et son intégrité territoriale, nous œuvrons toujours, grâce à l’aide d’Allah le Tout Puissant, puis à l’immuable appui de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, à la réalisation davantage d’exploits, conformément aux missions constitutionnelles assignées à l’Armée Nationale Populaire, qui consistent, entre autres, en l’édification d’une armée forte, moderne et développée, basée sur une ressource humaine compétente et spécialisée, capable de maîtriser les nouvelles techniques et les technologies de pointe et qui saura accompagner ces défis accélérés que nous devrons relever. Telles sont les nobles missions que l’Armée Nationale Populaire est toujours fière d’accomplir amplement », peut-on lire dans le même communiqué.

Pour le Général de corps de l’Armée, le principe de renforcement de nos potentiels de défense est l’un des principes primordiaux, auxquels nous conférons, ces dernières années, un intérêt particulier et le considérons comme une exigence opérationnelle majeure. De ce fait, l’Armée Nationale Populaire a franchi des étapes bien étudiées, à travers l’acquisition d’équipements modernes et sophistiqués, que notre ressource humaine démontre aujourd’hui leur parfaite maîtrise ».

Wahida Oumessaoud