<span style='text-decoration: underline;'>Le président Bouteflika met fin aux fonctions de Tebboune</span>:<br><span style='color:red;'>Ahmed Ouyahia nouveau Premier ministre</span>

A équidistance entre les acteurs politiques et économiques du pays et sa stature d’homme d’Etat, conféreront à son action à la tête du gouvernement la distance qui manquait dans l’approche de Abdelmadjid Tebboune.

Le président Bouteflika a mis un terme, hier, au «feuilleton» Tebboune en mettant fin à ses fonctions de Premier ministre. Si cette issue à la «crise de confiance» entre le désormais ex-Premier ministre et le patronat était dans l’air, compte tenu des récentes décisions prises par le président de la République, la suite qu’a donnée le chef de l’Etat au limogeage de Abdelmadjid Tebboune n’était pas du tout dans les prévisions «possibles» des observateurs de la scène nationale.

En effet, le retour de Ahmed Ouyahia à la tête du gouvernement pour la cinquième fois dans une carrière politique riche en rebondissement, n’était pas «objectivement» envisageable. Mais, il semble que la situation qui prévaut aujourd’hui dans le pays et les conséquences d’une gouvernance quelque peu problématique de Abdelmadjid Tebboune, a guidé le choix du président de la République. Il faut savoir, à ce propos, que Ahmed Ouyahia qui a eu à gérer le pays dans les pires moments de son histoire, s’est forgé la réputation d’homme d’Etat qui ne craint pas les missions difficiles. Il a affronté les affres du terrorisme et de l’ajustement structurel imposé par le FMI.

L’homme a pris les décisions les plus impopulaires de l’Algérie indépendante. Cet aspect de son parcours politique lui servira certainement sachant l’année 2018 qui s’annonce très difficile sur les plans social et économique. Mais la raison certainement immédiate de sa nomination est en rapport avec une actualité plus immédiate. Le travail de Ouyahia consistera à réparer les «dégâts» de son prédécesseur, sans donner au monde des affaires, l’impression d’avoir gagné le bras de fer qu’il a engagé avec une instance politique.

A équidistance entre les acteurs politiques et économiques du pays et sa stature d’homme d’Etat, conféreront à son action à la tête du gouvernement la distance qui manquait dans l’approche de Abdelmadjid Tebboune. Ahmed Ouyahia a, à plusieurs occasiosn, rappelé ses amitiés avec des hommes d’affaires, tout en assumant son rôle de grand commis de l’Etat. Il faut croire que le président de la République a besoin d’un pareil profil pour calmer les patrons, sans céder sur l’essentiel.

Il faut savoir enfin, que cette nomination est conforme à la Constitution qui donne au chef de l’Etat la prérogative de changer de Premier ministre autant de fois et dans les circonstances qu’il décidera. «En application de l’article 91, alinéa 5 de la Constitution, son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a mis fin, ce jour, aux fonctions de Premier ministre, exercées par M. Abdelmadjid Tebboune», lit-on dans le communiqué de la présidence de la République. Il reste que cette procédure est rendue «possible» au plan politique du fait que le parti majoritaire de l’APN est un soutien au président de la République. Il ne devrait donc pas avoir de «résistances» au sein du FLN et encore moins au RND qui partage le pouvoir avec le vieux parti. Il convient de souligner, néanmoins, que le président de la République a procédé à la «consultation de la majorité parlementaire», avant de nommer Ahmed Ouayhia au poste de Premier ministre.

C’est dire qu’au plan légal, constitutionnel et politique, la décision présidentielle ne souffre d’aucune ambiguïté.

Alger: Smaïl Daoudi