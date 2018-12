<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Ahmed Sassi motive les joueurs avant leur vol pour le Nigéria</span>

C’est demain, dimanche, que va affronter l’USMBA le club nigérien d’Enugu Rangers sur le stade de ce dernier.

Une mission très compliquée pour les camarades du meneur Tabti Larbi, surtout avec la crise financière aigue et le boycott de trois éléments qui sont les Belahouel, Zouari et Labani qui réclament leurs salaires ainsi que l’absence du défenseur central, Khali Zakaria, pour une raison purement administrative. Tous ces problèmes s’ajoutent à la bombe qui éclata sur les réseaux sociaux sur le salaire de l’avant centre, Morad Benyad, estimé à plus de trois cent millions de centimes. Tout le monde sait que ce n’est ni Okacha Hasnaoui, ni encore El Hennani qui ont signé pour ce joueur qui tarde à marquer des buts. C’est donc ce groupe de vieux qui s’est bien enrichi au dos de la vache laitière nommée USMBA. Mercredi passé, et afin de motiver le groupe, le wali Ahmed Sassi s’est rendu au stade du 24 février afin de rencontrer les joueurs et le staff technique. Une initiative appréciée de la part des coéquipiers de Seguer et leur entraineur Bouzidi. Si la première bonne nouvelle est le vol spécial affecté par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la Ligue nationale à destination du Nigéria, le chef de l’exécutif de Sidi Bel Abbés a promis qu’une entreprise publique va officiellement sponsoriser le club phare de la Mekerra. « Nous allons redonner de l’ordre dans la maison de l’USMBA. » déclara Sassi en marge de sa visite à l’USMBA.

B. Didène