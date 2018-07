<span style='text-decoration: underline;'>Festival de la chanson et musique oranaise </span>:<br><span style='color:red;'>Ahmed Wahbi honoré à titre posthume lors de la 11ème édition</span>

Festival de la chanson et musique oranaise

Festival de la chanson et musique oranaise : Ahmed Wahbi honoré à titre posthume lors de la 11ème édition

L’artiste Ahmed Wahbi sera honoré à titre posthume à l’ouverture de la 11ème édition du festival de la musique et de la chanson oranaises, prévue à Oran du 5 au 9 août prochain, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la culture, organisatrice de l’évènement.

Ahmed Wahbi, de son vrai nom Ahmed Driche Tidjani (1921-1993) est l’un des fondateurs, avec Blaoui Houari, du genre musical «El Asri», né à Oran dans les années 1940.

Influencé par les grands maîtres de la musique arabe, à l’image de Mohamed Abdelwahab et de Farid El Atrache, le défunt Wahbi, tout en empruntant le style oriental, il a utilisé les rythmes et le langage poétique typiquement oranais, donnant un tempo particulier au genre «Asri». Cette distinction aura lieu lors de la cérémonie d’ouverture qui sera marquée aussi par la présence du chanteur Rabah Deriassa, comme invité d’honneur, et au cours de laquelle aussi se produira le célèbre chanteur oranais, Houari Benchennet, ajoute-t-on.

Pour cette 11e édition, prévue au théâtre régional «Abdelkader Alloula», les organisateurs ont élaboré un riche programme, avec la participation de quelques vedettes de la chanson oranaise, à l’image de Baroudi Bekhedda et Houria Baba, précise-t-on. Lors de cette manifestation, des récitals poétiques seront au menu de la journée inaugurale et celle de clôture, animés par les poètes Blaha Bouziane et Houari Medjahed respectivement.

Les jeunes chanteurs versés dans ce genre artistique, qualifiés lors des tours préliminaires d’un concours organisé pour la circonstance, se produiront eux aussi dans le cadre de la phase finale. Les vainqueurs seront primés lors de la cérémonie de clôture, souligne-t-on encore de même source.