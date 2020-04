<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck- La solidarité s’organise sur deux fronts</span>:<br><span style='color:red;'>Aide aux familles nécessiteuses et sensibilisation sur le coronavirus</span>

Aide aux familles nécessiteuses et sensibilisation sur le coronavirus

Lutte contre le COVID-19 oblige et l’avènement du mois sacré du Ramadhan, la solidarité s’organise sur deux fronts dans la commune d’Aïn El Türck où s’attèlent l’ensemble des acteurs de la société civile et autres organisations, sous l’égide des autorités locales, à allier entre les deux actions afin d’atténuer quelque peu les vicissitudes des habitants de la contrée balnéaire en cette période marquée par la pandémie et rendue difficile par les contraintes budgétaires rencontrées par un grand nombre de familles aux ressources limitées ou inexistantes.

En effet, et comme à l’accoutumée, en prévision de l’opération, « Couffins de Ramadhan », le recensement des familles nécessiteuses est lancé au niveau des quartiers de la commune par le biais des comités de quartiers et les représentants de la société civile afin de leur venir en aide, notamment, à l’approche du mois de Ramadhan et leur permettre d’aborder les premiers jours, sans difficultés.

Il faut souligner que depuis le début de la pandémie et l’instauration par les autorités sanitaires du pays des mesures de confinement partiel, nombre de chefs de familles, aux activités libérales, se sont retrouvés sans ressources financières suffisantes pour leur permettre de subsister durant toute cette période de cantonnement. Une situation devenue difficilement supportable pour nombre d’entre eux, notamment ceux qui ont des enfants à charge ou sont sujets à des maladies chroniques.

L’action des membres de la société civile est donc hautement saluée et mérite le respect. En effet, outre les opérations ponctuelles de désinfection, menées quasi quotidiennement sur le terrain à travers les quartiers de la ville, ces associations vont au secours des familles en détresse financière pour leur apporter aide et assistance.

Et ce sont des dizaines de jeunes de la commune d’Aïn El Türck qui sont mobilisés depuis le début de l’épidémie et relèvent chaque jour le défi aux côtés des services de sécurités et des autorités locales de la commune.

Ainsi, quotidiennement, ce sont des dizaines de packs alimentaires ainsi que des équipements de protection et des produits de désinfection qui parviennent aux familles dans le besoin par ces représentants de la société civile, menés par des dynamiques jeunes à l’instar de Zouaoui Yahiouche et Atika Zaoui, aidés par de nombreux bénévoles, venus prêter main forte en ces moments difficiles.

Karim Bennacef