<span style='text-decoration: underline;'>Les vœux des Témouchentois pour 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Aider le sport, assainir la ville et un développement tous azimuts</span>

C’est une nouvelle année 2017 qui vient de commencer pour le monde entier et une nouvelle année où se mêlent tous les vœux d’une bonne année pour l’humanité en général et pour les Algériens en particulier dont le seul souhait certainement, c’est de voir le pays stable, vivre en paix dans la quiétude et des yeux rivés vers un avenir serein.

Aujourd’hui, le monde bouge à une vitesse grand V avec toutes les découvertes et de technologies de pointe qui font de lui une “grande ville” où chacun peut se rapprocher de l’autre sans grandes difficultés et sans se soucier du lieu où il se trouve.

Pour cette nouvelle année 2017, nous nous sommes rapprochés des citoyens de la ville de Témouchent pour en savoir ce que peuvent être leurs souhaits à l’occasion de ce nouvel an tant sur un niveau personnel que sur le plan de voir leur ville être une “vitrine” avec son statut de chef-lieu de wilaya. Pour la majorité des personnes que nous avons interrogées, toutes sont unanimes d’abord à croire à une bonne année 2017 sur le volet personnel et familial avec toutes ces personnes du troisième âge et moins jeunes qui rêvent de voir leurs vies prendre une bonne tournure avec le souhait de pouvoir trouver un job et se marier. D’autres et nombreux dans leurs vœux, ont tout simplement souhaité que cette année 2017 sera celle de voir leur ville de Témouchent être prise en charge sur un plan sportif par les autorités à toutes les échelles et redonner au sport toute sa dimension qui jadis faisait la fierté de cette localité et toute la région sur un plan pluridisciplinaire et surtout aussi de voir leur ville propre et concurrencer les autres villes du pays par un développement tous azimuts.

Ce sont là l’essentiel des vœux de la population de Témouchent qui espère les voir exaucer à l’orée de cette nouvelle année 2017 qui tous souhaitent qu’elle sera meilleure que la précédente.

Sabri Nadjib