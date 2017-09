Nous terminons doucement, mais sûrement la dernière semaine du mois de septembre, sans trop de risque de voir le monde chambouler par une énième guerre. Les Iraniens même en colère contre Trump, ne s’approchent pas de la ligne rouge, le Qatar n’est pas parvenu à convaincre l’Arabie Saoudite et ses alliés de revenir sur les sanctions qu’ils lui ont infligées. Trump a mis un petit bemol à son discours guerrier contre la Corée du Nord. On pourrait penser que le monde va mieux. Mais ce n’est évidemment pas vrai. On voudrait raviver quelques bonnes sensations fortes qui créent une certaine communion à l’échelle de la planète. Mais ça ne risque pas d’arriver avant la fin de l’année. L’événement de portée sans doute planétaire qui amènerait toute l’humanité dans la même direction, n’est pas pour demain.

En l’absence d’une communion véritablement et authentiquement planétaire, les refugiés Rohingyas, s’oublieront dans leur solitude après des jours et des jours de médiatisation qui n’a pas nourri grand monde. Les rescapés des inondations, comme les victimes de la famine au Niger, peuvent mourir tranquilles, loin des feux de la rampe.

Dans cette région de la planète, comme dans le reste du monde, les gens retourneront à leur quotidienneté. Avec ces larmes par ci, ces petites joies par-là, sa monotonie, ses morts, ses famines. C’est cela la norme. Et dans tout «ce cirque», les responsables du chapiteau que sont les chefs d’Etats, auront bien entendu quelques mots hypocrites pour cette humanité qui va à vau l’eau. Quelques mots seulement pas d’actes. Rien qui fera rassembler les peuples. Et puis pareille perspective serait ruineuse pour eux. Alors, ils feront tout pour compartimenter la planète. Chacun dans sa case, chacun avec sa crise, l’une est ethnique, l’autre est humanitaire et les plus chanceux s’offriront une bonne petite crise politique.

Chacun dans sa quotidienneté morose, monotone mais difficile à vivre, pensera que l’autre a certainement moins de chance. Entre ces compartiments, les dirigeants du monde se déplaceront, qui pour phagocyter un pays, qui pour allumer une mèche et donner le nom de révolution à son «œuvre». Ce n’est pas si grave au fait. Même les révolutions ont leur quotidienneté. Tout est affaire de contrôle. Le plus important est qu’après un peu de sport, le monde revienne à sa position initiale, à savoir des gens qui rient, des gens qui pleurent. Ainsi va la vie…

Par Smaïl Daoudi