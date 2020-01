<span style='text-decoration: underline;'>Service accessible aux détenteurs de billets électroniques</span>:<br><span style='color:red;'>Air Algérie lance son service d’enregistrement en ligne pour les vols internationaux</span>

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, jeudi dans un communiqué, le lancement de son service d’enregistrement par internet pour ses vols internationaux, permettant aux passagers de choisir leurs sièges.

L’enregistrement en ligne qui ouvre 24 heures jusqu’à 3 heures avant le vol, présente l’avantage de gagner du temps : «Une fois à l’aéroport, vous n’aurez qu’à récupérer votre carte d’embarquement», explique le communiqué d’Air Algérie. Ce service, accessible à tous les passagers détenteurs de billets électroniques, permet de choisir le siège et imprimer un reçu d’enregistrement. Toutefois, «la confirmation d’enregistrement ne remplace pas la carte d’embarquement traditionnelle laquelle devra être retirée au niveau des guichets d’enregistrement à l’aéroport le jour du vol».

L’enregistrement en ligne est disponible pour les vols au départ de l’Espagne (Alicante, Madrid, Palma) de France (Charles De Gaulle, Orly, Lille, Metz, Mulhouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Montpellier), de Belgique (Bruxelles), de Turquie (Istanbul), d’Allemagne (Francfort), d’Italie (Rome), d’Autriche (Vienne), du Royaume Uni (Londres), du Portugal (Lisbonne), de Jordanie (Amman), de l’Egypte (Caire) et des Emirats Arabes Unis (Dubaï). Ce service devrait être disponible pour les passagers d’Air Algérie au départ de Alger à partir du 5 février prochain et sera généralisé progressivement dans tous les aéroports internationaux du pays. Air Algérie précise, par ailleurs, que le service d’enregistrement en ligne n’était pas disponible pour les passagers à particularités et/ou nécessitant une assistance spécifique tels que les enfants non accompagnés, les passagers à mobilité réduite, les passagers voyageant avec des bébés.