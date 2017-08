<span style='text-decoration: underline;'>Football/CHAN-2018 (dernier tour qualificatif) </span>:<br><span style='color:red;'>Alcaraz rate son premier objectif</span>

Le sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, a échoué à atteindre son premier objectif assigné par la Fédération algérienne de football (FAF), qui était de décrocher un billet pour le Championnat d’Afrique des joueurs locaux CHAN-2018, prévu au Kenya, après l’élimination des “”Verts’’ lors du dernier tour qualificatif face à la sélection libyenne.

L’objectif d’Alcaraz après avoir paraphé son contrat avec la FAF était de qualifier la sélection nationale locale pour le CHAN-2018 et atteindre les demi-finales avec l’équipe A lors de la Coupe d’Afrique des nations en 2019, prévue au Cameroun. Après le revers concédé lors du match aller à Constantine (défaite 2-1), Alcaraz a estimé que son équipe «avait toutes ses chances de renverser la vapeur» pour se qualifier à la phase finale du CHAN lors du match retour disputé vendredi soir au stade Tayeb-M’hiri de Sfax (Tunisie). Mais finalement, l’objectif était hors de portée car les “”Verts’’ se sont contentés d’un match nul (1-1), synonyme d’élimination. L’Algérie a ouvert le score par l’entremise de Sofiane Bendebka (23e) avant que les Libyens ne remettent les pendules à l’heure juste avant la pause grâce à Moayed El-Lafi (45e+1). Lancé par la Confédération africaine de football (CAF) en 2009, l’Algérie n’a participé qu’une seule fois au CHAN, soit en 2011, lorsqu’elle avait terminé au pied du podium (4e) de la deuxième édition disputée au Soudan. Désormais, Alcaraz, qui a succédé au Belge Georges Leekens, va se consacrer à l’équipe première, qui a rendez-vous avec une double confrontation décisive face à la Zambie (les 2 et 5 septembre 2017), dans le cadre des troisième et quatrième journées du groupe “”B’’ des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. Les coéquipiers de Ryad Mahrez occupent la troisième place avec un seul point au compteur en compagnie de la Zambie, après avoir concédé un match nul face au Cameroun 1-1 (2 points) et une défaite face au Nigeria 3-1 (6 points).

«Le joueur local n’arrive

plus à s’imposer»

Le niveau du joueur local est à nouveau d’actualité et fait couler beaucoup d’encre après la sortie prématurée par la Libye dont le championnat national est en hibernation depuis des années en raison de la situation sécuritaire dans ce pays. Alors que d’anciens joueurs et «analystes» ont appelé à donner la chance au joueur local pour représenter l’Algérie, d’autres ont demandé de ne plus lui faire confiance, notamment lors de rendez-vous importants.

Ayant échoué à se qualifier pour le Championnat d’Afrique que la CAF a mis sur pied pour les éléments évoluant sur le continent, les joueurs locaux n’arrivent plus à montrer leurs griffes et sont donc à nouveau critiqués. Mais malgré cette élimination, Lucas Alcatraz a indiqué que son objectif était de «construire une équipe d’avenir pour la relance du football algérien» et que c’est le «point positif» qu’il retient de son court parcours avec cette équipe, se disant “”satisfait du rendement de l’ensemble des joueurs, mais pas du résultat (…)», tout en insistant sur le fait que le résultat du match aller a été «handicapant’’.

Alcaraz parle de “”construire une équipe d’avenir»

