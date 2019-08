<span style='text-decoration: underline;'>La canicule étouffe l’Est du pays </span>:<br><span style='color:red;'>Alerte orange dans trois wilayas</span>

L’Est du pays, vit depuis hier, un nouvel épisode de canicule de deux jours. Des températures pouvant atteindre ou dépassant localement 40 C, c’est ainsi qu’a indiqué le bulletin du Centre national des Prévisions météorologiques.

Des conditions météorologiques extrêmes ont induit une canicule exceptionnelle qui sévit sur l’Est du pays depuis, hier, avec des températures très élevées. En effet, une canicule est annoncée dans certaines wilayas de l’Est du pays, depuis hier et qui s’étalera jusqu’aujourd’hui, selon le dernier bulletin météorologique spécial (BMS) Centre national des Prévisions météorologiques. Les wilayas concernées par cette canicule, requérant un «niveau de vigilance Orange», sont Skikda, Annaba et El-Tarf où la température prévue, atteindra ou dépassera localement 40 C, précise le bulletin, dont la validité s’étalera jusqu’aujourd’hui à 21h00. Le Centre invite, ceux qui souhaitent avoir plus de précisions, à consulter le site web de Météo Algérie

Sur les plateaux de télévisions, dans les matinales des radios, les médecins multiplient consignes et recommandations notamment la nécessité de s’hydrater, d’éviter des sorties, sauf en cas de nécessité avérée. Tout un chacun doit être à l’écoute de ces conseils et supporter en attendant le retour à la normale.

Vu la gravité de la situation et le taux énorme des forêts qui ne cesse d’augmenter, des enquêtes ont été ouvertes par les services de sécurité pour déterminer avec exactitude les causes de ces incendies. Sur le sujet, la Direction générale des forêts avait souligné, que 95% des feux de forêt sont d’origine humaine. Certains incendies ont été déclenchés accidentellement. D’autres, en revanche, semblent avoir été allumés délibérément.

Lors d’une réunion d’évaluation des opérations relatives à la saison estivale et à la lutte contre les feux de forêts, tenue, hier, au siège de la Direction générale de la Protection civile, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a fait état de «l’ouverture de plusieurs enquêtes» par les services de sécurité afin de déterminer les auteurs de cette vague de feux de forêts, assurant que la loi sera rigoureusement appliquée pour sanctionner cet «acte criminel».

Le premier responsable a regretté «le fait que le facteur humain soit à l’origine de ces incendies déclarés», suite à quoi «l’Etat accomplit son devoir et diligente actuellement plusieurs enquêtes de sécurité». «Les services de sécurité présenteront les dossiers devant la justice et veilleront à l’application rigoureuse de la loi pour sanctionner cet acte criminel ayant causé des pertes matérielles considérables» a-t-il soutenu. Saisissant cette occasion, le ministre a exhorté les citoyens à «faire preuve de civisme pour se prémunir contre les incendies et protéger l’environnement».

Noreddine Oumessaoud