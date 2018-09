<span style='text-decoration: underline;'>Angela Merkel aujourd’hui en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Alger-Berlin: le temps des partenariats</span>

Cette visite qui vient lancer la rentrée diplomatique en Algérie, passe pour un acte majeur dans la perspective d’une diversification de l’économie et des partenaires de l’Algérie. L’économie aura certainement la part du lion, mais les Algériens sauront-ils en profiter dans un contexte de course des puissants autour de l’Afrique et donc de l’Algérie.

La chancelière de la République fédérale d’Allemagne Mme Angela Merkel, effectuera aujourd’hui, une visite officielle en Algérie. Ce déplacement qui répond à une invitation du président de la République, intervient dans un contexte assez favorable susceptible de constituer un «booster» efficace au partenariat entre les deux pays. Pour l’instant très asymétrique et très favorable à l’Allemagne, les échanges commerciaux devraient connaître un début d’équilibrage, d’autant qu’un forum d’affaires sera associé à cette visite, avec en prime plusieurs accords qui seront signés entre les opérateurs économiques.

Le communiqué de la présidence de la République qui l’annonce, relève que cette visite «vient renforcer les relations d’amitié et de coopération qui existent entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne». Des relations qui ne souffrent visiblement d’aucun couac et ce, depuis plus d’une vingtaine d’années où l’on a enregistré déjà deux visites à Alger au plus haut niveau de représentativité de l’Etat allemand. Faut-il rappeler à ce propos, que l’ALgérie a eu à recevoir, en 2007 et 2008, des chanceliers allemands, en réponse à une visite effectuée par le président de la République à Berlin en 2001. Depuis, les deux pays entretiennent d’excellentes relations, d’ailleurs confirmées par une nette progression des importations algériennes en provenance d’Allemagne. Les machines de haute technicité et autres expertises en ingénierie, ont été les principaux vecteurs d’une relation principalement fournisseur-client. C’est ce que la partie algérienne voudrait voir évoluer. Et l’exemple de Volkswagen qui s’est engagé en Algérie pour un projet industriel, tient lieu d’expérience à renforcer. La présidence la République ne s’est pas trompée en soulignant dans son communiqué que les relations entre les deux pays, «connaissent un développement appréciable dans tous les domaines, illustrées notamment par les nombreuses visites échangées entre les hauts responsables de part et d’autre». Mais il reste à donner un sens concret sur le terrain, c’est-à-dire transformer cette disponibilité mutuelle à approfondir le partenariat en projets viables et profitables aux deux économies.

Ce n’est visiblement pas un simple vœu, en tout cas du côté algérien, puisque, autant il est considéré que cette rencontre au sommet «constituera une opportunité nouvelle pour les deux parties de poursuivre au plus haut niveau des deux Etats, la concertation et la réflexion engagée de longue date sur la promotion et l’affinement du dialogue politique bilatéral», autant l’intention de mettre «en perspective un partenariat bilatéral économique et commercial important», reste une donne incontournable dans le discours d’Alger. De fait, le partenariat, espère-t-on à El Mouradia, a vocation «à s’élargir et s’approfondir au cours de la période à venir», note le communiqué de la présidence de la République.

Outre ce gros dossier qui occupera, à n’en pas douter, une large part de la visite de la chancelière, «les deux parties procéderont à un échange de vues autour des grandes questions d’intérêt commun, en particulier la crise en Libye, la question du Sahara occidental, la situation au Mali et dans la région du Sahel, ainsi qu’au Proche-Orient», relève le même communiqué, non sans confirmer la disposition de l’Algérie à poursuivre «la concertation sur les questions globales comme la migration et le terrorisme transfrontalier».

On aura deviné que cette visite qui vient lancer la rentrée diplomatique en Algérie, passe pour un acte majeur dans la perspective d’une diversification de l’économie et des partenaires de l’Algérie. L’économie aura certainement la part du lion, mais les Algériens sauront-ils en profiter dans un contexte de course des puissants autour de l’Afrique et donc de l’Algérie.

Alger: Smaïl Daoudi