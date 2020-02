<span style='text-decoration: underline;'>Le Président Tebboune achève sa visite en Arabie saoudite</span>:<br><span style='color:red;'>Alger et Ryad sur la même longueur d’ondes</span>

Alger et Ryad sur la même longueur d’ondes

Le Président Tebboune achève sa visite en Arabie saoudite : Alger et Ryad sur la même longueur d’ondes

Le séjour présidentielle à Ryad a, ainsi confirmé la solidité de la relation algéro-saoudienne et mis en avant une réelle perspective de donner à tout le monde arabe un espoir de voir des questions aussi sensibles que celles du Yémen, de la Syrie ou encore de la Libye, trouver leur solution, dans un contexte arabo-arabe.

Pour son premier déplacement dans

un pays arabe, le président de la

République a certainement mesuré l’importance de rendre visite à l’Arabie Saoudite, véritable puissance régionale et Etat influent dans le monde arabe, en sus d’un partenaire politique et économique stratégique pour le pays. Il est entendu que la réciprocité est valable, ce qui fait des liens algéro-saoudiens un aspect tout aussi fondamental dans la stabilité de toute la région arabe.

C’est dans cet esprit de respect mutuel et de volonté d’édifier une coopération féconde que Abdelmadjid Tebboune, a achevé, ce jeudi, la visite d’Etat qu’il a effectuée au Royaume d’Arabie saoudite.

Lors de sa visite, le Président de la République s’est entretenu avec le Serviteur des Lieux saints, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, qui a organisé une cérémonie officielle en son honneur au Cabinet royal à Ryad. Le moyen de renforcer la coopération bilatérale a été au centre des discussions, de même que la concertation sur les questions d’intérêt commun.

Le Président Tebboune s’est également entretenu, mercredi, avec le prince hériter saoudien, l’Emir Mohamed ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice-Premier ministre et ministre de la défense.

Avant ces entretiens qui se sont déroulés en tête-à-tête, le Président de la République avait reçu le prince héritier saoudien qui était accompagné du ministre de l’Energie, l’Emir Abdelaziz ben Salmane, du ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres, l’émir Turki ben Mohammed ben Fahd, du ministre de l’Intérieur, l’Emir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef, du ministre des Affaires étrangères, l’Emir Fayçal ben Farhane, du ministre du Commerce, Majid Al-Qasabi, du ministre du Tourisme, Ahmed Al-Khatib et du ministre d’Etat aux affaires des Etats africains, Ahmed Qattan. Au terme de sa visite d’Etat, M. Tebboune s’est rendu, jeudi après-midi, à la Mosquée du Prophète à Médine, où il a accompli la prière et visité la tombe du Prophète (QSSSL).

Le séjour présidentiel à Ryad a, ainsi confirmé la solidité de la relation algéro-saoudienne et mis en avant une réelle perspective de donner à tout le monde arabe un espoir de voir des questions aussi sensibles que celles du Yémen, de la Syrie ou encore de la Libye, trouver leur solution, dans un contexte arabo-arabe. Le challenge est difficile à remporter, mais les deux pays, poids lourd du Machrek et du Maghreb arabe, ont assez d’influence dans leur régions respectives pour amener l’ensemble des Capitales arabes et autres à considérer l’importance des solutions inclusives aux crises qui secouent les Etats de la région.

Il convient de souligner, au passage, que le président de la République s’est rendu, dans l’après-midi de jeudi, à la Mosquée du Prophète à Médine où il a accompli la prière et visité la tombe du Prophète (QSSSL). Durant cette visite, le Président Tebboune a présenté ses remerciements pour les «aimables mots» exprimés dans la lettre que lui a adressée la communauté algérienne établie en Arabie Saoudite. «J’ai reçu avec une immense joie une lettre de notre communauté nationale établie en Arabie Saoudite. Je suis reconnaissant pour leurs aimables mots envers ma personne et leur Patrie», a écrit le Président de la République sur sa page Facebook, ajoutant: «je leur souhaite ainsi qu’à leurs familles tout le bien parmi leurs frères Saoudiens. Merci à vous encore une fois». Un témoignage d’attachement de l’Algérie à sa communauté établie à l’étranger, et réciproquement, une marque de fierté, de cette communauté pour son appartenance à la Nation algérienne.

Yahia Bourit