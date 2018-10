<span style='text-decoration: underline;'>Tenue aujourd’hui à Paris de la 5e session du COMEFA </span>:<br><span style='color:red;'>Algérie-France: le temps du dialogue</span>

Cette rencontre devrait aboutir à l’établissement du bilan de la coopération entre les deux pays. Celle-ci, a évolué en dents de scie et l’Algérie a à maintes occasions affiché son empressement à aller plus vite et plus loin.

Le partenariat algéro-français semble résolument mis sur rail. Les deux pays n’ont manqué aucune occasion de se rencontrer depuis l’instauration du cadre du dialogue stratégique, initié en 2012 par les présidents Hollande et Bouteflika. On pourrait évoquer des phases en pente douce ou raide, il n’en reste pas moins que les deux gouvernements tiennent aux mécanismes de partenariat installés, dans leur forme, du moins. Parmi les instances du dialogue algéro-français, le Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), a déjà tenu quatre sessions. La cinquième devra avoir lieu aujourd’hui à Paris où s’est rendu le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, accompagné par le ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi. Les deux officiels algériens auront en face d’eux leurs homologues français, Jean-Yves Le Drian et Bruno Lemaire.

Cette rencontre devrait aboutir à l’établissement du bilan de la coopération entre les deux pays. Celle-ci, a évolué en dents de scie et l’Algérie a à maintes occasions affiché son empressement à aller plus vite et plus loin. Cela étant dit, il sera également question lors de cette Comfa de voir l’état d’avancement de nouveaux accords, spécifiquement dans le domaine économique. Les observateurs s’attendent à une maigre récolte, en raison d’une petite panne dans un partenariat parasité par des questions d’ordre politicien.

L’impression de «baisse de forme» était déjà ressentie lors de la 4e session du COMEFA, où seulement trois accords de partenariat et de coopération économiques ont été signés. Il s’agit d’un pacte d’actionnaires entre le Groupe PMO Constantine, le Groupe Condor, la société Palpa Pro et PSA Peugeot pour la production de véhicules en Algérie. Il eut également la signature d’un protocole pour la mise en place d’un consortium à l’exportation des fruits et légumes du pays, ainsi que d’un partenariat dans le domaine des produits agricoles Bio, et ce, entre les Sociétés Agrolog et Agromed. Tous ces projets n’ont visiblement pas encore donné leurs premiers fruits. Cela étant, l’on a tout de même enregistré une intéressante joint-venture entre le groupe public Elec El Djazair et le Groupe Schneider dans le domaine de la fabrication des équipements électriques de basse, moyenne et haute tension. Un projet stratégique et prometteur pour les deux entreprises.

Il y a lieu de signaler, que la 4e session était intervenue à la suite de la visite en Algérie du président français Emmanuel Macron. Lequel déplacement était intervenu à la veille du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), coprésidés par les Premiers ministres des deux pays, Ahmed Ouyahia et Edouard Philippe. Les deux pays avaient connu un «grand moment» ou quelques 11 accords de coopération ont été conclus, à l’issue du CIHN, entre les deux pays dans 5 secteurs: de la santé, la formation professionnelle dans le domaine de l’électricité, l’agroalimentaire, l’entrepreneuriat, le livre et l’enseignement supérieur.

Mais entre cette visite et aujourd’hui beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et pas mal de polémiques sont venues fragiliser le rapprochement qu’on qualifiait à l’époque d’historique. M.Messahel saura-t-il trouver les mots et la posture diplomatique à même de redonner du sens à la coopération entre l’Algérie et la France ? On en saura plus demain.

Alger: Smaïl daoudi