Les principale victimes du conflit libyen, sont les civiles. Ce serait défoncer une porte ouverte que de le dire. L’Algérie qui a pris l’initiative de faire des populations sa priorité diplomatique et humanitaire, ne se contente pas d’assister le peuple libyen. Ainsi, bien plus qu’une attitude paternaliste et donc limitée dans le temps, les opérateurs économiques nationaux ont pris le risque d’enclencher un véritable partenariat avec leurs homologues libyens. Le propos peut paraître comme une plaisanterie, sauf qu’une centaine d’entrepreneurs algériens et libyens, se sont bel et bien rencontrés avant-hier soir à El-Oued. On pourrait trouver la démarche insensée, en raison de la situation cataclysmique qui prévaut en Libye. Mais cela n’a pas découragé les Algériens à faire confiance à leurs partenaires du pays voisin pour élaborer un projet de jumelage. A l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie CCI-Souf d’El-Oued et la Chambre de l’industrie, du commerce et de l’agriculture CICA-Sebha libyenne, la rencontre a débouché sur des résultats concrets. Il y a d’abord la nécessité d’un approvisionnement des marchés libyens en produits agricoles, de l’industrie agro-alimentaire et autres produits à large utilisation et de consommation et indisponibles sur les marchés libyens. C’est un acte, certes économique, mais qui renvoie au respect que l’on voue à un peuple, dont on refuse de le voir tomber dans l’assistanat. Les Libyens ont un pouvoir d’achat, c’est leur garantie contre l’indignité. Il faut dire que peu d’entreprises étrangères prendraient le risque de les approvisionner compte tenu le contexte de crise sécuritaire dans ce pays. C’est dans cette perspective que les participants à la rencontre, se sont entretenus sur les besoins du marché libyen en produits algériens, alimentaires, agricoles et industriels, de large consommation et utilisation.

L’Algérie tirera certainement bénéfice de ce genre de transaction. Cela, permettra une diversification de l’économie nationale et l’encouragement à l’export de l’industrie nationale, dont les produits sont très prisés du côté libyen. Mais ce qu’il faut retenir dans cette opération, ce n’est pas tant les aspects financiers, mais plutôt l’engagement des Algériens pour venir en aide à un pays voisin, actuellement déchiré par une guerre stupide. Cette action économique vient consolider les missions diplomatique et humanitaire de l’Algérie.

Par Nabil.G