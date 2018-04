<span style='text-decoration: underline;'>Distribution de colis</span>:<br><span style='color:red;'>Algérie Poste demande plus de rigueur à ses employés</span>

Dans une correspondance adressée aux directions des wilayas portant sur la distribution postale, la direction générale d’Algérie Poste, a demandé plus de rigueur dans la distribution de colis.

Ainsi, la direction gé-nérale d’AP regrette fortement un relâchement manifeste quant au contrôle de la bonne application des procédures règlementaires postales; ce qui a causé une mauvaise qualité de service et ce, en dépit des efforts importants consentis par Algérie Poste pour relancer le compartiment courrier. En outre, les responsables d’Algérie poste déplorent le manque d’implication des chefs d’établissements et des centres de dépôts et de distribution lié au suivi et au contrôle des tournées de distributions effectuées par les facteurs.

Ainsi, il a été observé que certains préposés ne procèdent pas à la totalité de la distribution des envois qui leur sont confiés ou que les objets recommandés en font plus l’objet d’une tentative de remise à domicile et donnent lieu purement et simplement à l’établissement systématique d’un avis d’arrivée. A cet effet, la Direction Générale, a demandé de rappeler à l’ensemble des établissements distributeurs et CDD, la stricte application des contrôles à l’intérieur des bureaux de poste et CDD, sur les travaux préparatoires à la distribution et en particulier le contrôle des heures de prise de service et celui des heures de sortie.

Il a été demandé aussi, de vérifier le port de la tenue règlementaire qui est aussi obligatoire à la sortie des bureaux pour les préposés, ainsi que la vérification des casiers de tris s’ils sont vides. Dans le cas contraire, les facteurs sont tenus de fournir des explications précises. La direction générale tient ainsi à la rigoureuse application de ces dispositions à travers l’ensemble des structures professionnelles concernées, en appliquant les missions de contrôles et de vérification et en appliquant les mesures coercitives à l’encontre de personnes jugées défaillantes.

À rappeler, que la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun, avait indiqué, qu’Algérie Poste continue à recruter durant l’année en cours et ce, pour couvrir le déficit en ressources humaines, notamment en ce qui concerne les employés du tri, de la distribution des colis et du courrier ainsi que les facteurs. Mme Feraoun a indiqué dans ce sens, que les prestations d’acheminement de colis et de courriers, ont réalisé «un saut qualitatif», après avoir enregistré plusieurs dysfonctionnements, particulièrement durant les années 2012, 2013 et 2014 où Algérie Poste était au bord de «la faillite».

Et dans l’objectif de renforcer les moyens d’AP en matière de distributions de colis, la ministre a annoncé la signature par Algérie Poste, de marchés pour l’acquisition d’équipements destinés aux facteurs auprès d’une entreprise publique. Mme Feraoun a indiqué en outre, que son département travaille en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour rebaptiser les rues et numériser la cartographie des villes à l’effet de faciliter la tâche aux facteurs, notamment avec l’augmentation de la densité démographique et l’émergence de nouvelles agglomérations.

Alger: Noreddine Oumessaoud