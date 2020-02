<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Algérie Poste en plein essor</span>

Poursuivant le développement de son secteur en vue d’améliorer les conditions de vie notamment dans les zones d’ombre, le directeur de wilaya d’Algérie poste, nécessite depuis environ cinq années, de rapprocher ses services des citoyens en construisant de nouveaux bureaux de poste et en réhabilitant et en procédant à l’exécution de quelques uns déjà existants.

En effet, dans ce contexte, le wali inaugure aujourd’hui à Nekmaria dans la daïra de Achaâcha, un bureau de poste qui, après des travaux de réhabilitation et d’extension, est passé d’un guichet à cinq, avec un logement et un garage. Durant le mois de mars prochain, il sera procédé à l’ouverture d’un bureau de poste comprenant cinq guichets et un logement au douar Kedadra dans la commune de Fornaka, d’un autre de 8 guichets à Hassi Maméche.

A Kharrouba, cité de Mostaganem, un grand bureau composé d’un rez-de-chaussée et deux étapes, comprenant 15 guichets et deux logements, sera également ouvert au mois de mars. A Tazgait, commune pauvre, sera fonctionnel un bureau de poste comprenant cinq guichets et un logement, au mois d’avril. Rappelons, que plus de 10 bureaux de poste, tous fonctionnels, ont été construits ou ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’extension dans les zones rurales situées à Louiza (Fornaka), Ouled Baroudi (Sidi Lakhdar), Ouled Chaffaâ (Bouguirat, Ouréah (Mazagran), Enaro, (Mansourah), Ouled Hamou (Kheir Eddine, Sas Saf et Souaflias). Ainsi, à la fin du mois d’avril prochain, la wilaya de Mostaganem comptera soixante seize bureaux de postes. Donc, chaque bureau de poste répond aux normes universelles. Les bureaux de postes sont dotés de l’Internet et de micros ordinateurs. La plupart d’entre eux possèdent des guichets automatiques, des distributeurs de billets. Depuis près de deux ans, un poste bureau mobile est fonctionnel à la grande satisfaction des clients d’Algérie Poste. Les prestations sont bonnes. Les liquidités ne manquent pas. Il faut le dire et à juste raison, Benosmane Bendehiba, directeur de wilaya d’Algérie Poste depuis cinq ans environ, faisant preuve au quotidien de pragmatismes de savoir-faire, est parvenu à développer le secteur dont il a la charge de construire de nouveaux bureaux de postes et en procédant à la réhabilitation et l’extension d’anciens bureaux. L’architecture adoptée, est merveilleuse. Rappelons, qu’à Mostaganem ville, il a construit ces derrières années, cinq bureaux de poste au centre-ville, aux cités Cinq Juillet, La Salamandre, Raisinville et au faubourg populaire et ancestral.

«Kharrouba-Mostaganem, un bureau entrera en fonction le mois prochain. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, Benosmane Bendehiba a, de par son imprégnation des connaissances psychopédagogiques en empreintes d’un pragmatisme très positif, surentrainer dans le sens du dévouement et de bien servir les clients du secteur les employés (ées) des bureaux de postes. Il agit envers ces derniers en tant que responsable et père «qualités que seul fait preuve un excellent chef».

A titre d’exemple, les employés ont pris l’habitude depuis des années à être à leurs postes dès sept heures à l’occasion des journées de paie des retraités. Ceux-ci sont servis jusqu’à dix huit heures. C’est pourquoi on ne voit plus de longues files d’attente. Les responsables de la fédération des retraités de la wilaya de Mostaganem, ont adressé des remerciements au directeur de wilaya d’Algérie Poste, faut-il répéter. Des responsables comme ce directeur existent dans tous les secteurs heureusement, en petit nombre. Certes, mais c’est pourquoi l’Algérie est restée débout malgré de graves secousses qu’elle a enregistrées. Notre objectif ne tend qu’à inciter l’homme à bien faire et à encourager les bonnes initiatives.

Charef.N