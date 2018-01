<span style='text-decoration: underline;'>Elle vise l’amélioration de ses prestations</span>:<br><span style='color:red;'>Algérie Poste signe trois conventions</span>

En vue d’améliorer la qualité des prestations postales fournies aux citoyens de toutes les catégories sociales, Algérie Poste a procédé hier, à la signature de trois conventions de partenariat avec ses partenaires.

Il s’agit en effet, de trois conventions de partenariat relatives sur la nécessité d’améliorer les prestations postales fournies aux citoyens de toutes les catégories sociales avec la Régie Foncière de la ville d’Alger, Algérie Télécom et l’opérateur téléphonique Mobilis. Lors de son intervention, le Directeur Général d’Algérie Poste, M. Abdelkrim Dahmani, s’est réjoui de ce pas qualitatif qu’Algérie Poste vient de franchir grâce à ces accords de partenariat lesquels participeront à la concrétisation des politiques des autorités publiques visant principalement à améliorer la qualité des prestations postales fournies aux citoyens de toutes les catégories sociales. Ainsi, ajoute le premier responsable de l’entreprise, que ces partenariats portent sur la mise en application du plan relatif à la densification du réseau postal à Alger et le déploiement du paiement électronique via la carte Edahabia.

S’agissant des conventions, celles conclues avec le groupe Algérie Télécom et l’opérateur téléphonique Mobilis, consiste à offrir des services à distance via la carte Edahabia à l’instar du rechargement téléphonique, le paiement des factures de téléphone et d’internet et ce, à travers leur web marchant.

A la même occasion, une convention a été conclue avec la Régie Foncière de la ville d’Alger et qui vise à la promotion de l’état actuel des établissements postaux et leur environnement en matière de réalisation pour garantir une présence postale selon les normes de l’Union Postale Universelle. A noter que la cérémonie de signature a eu lieu en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des technologies et du Numérique, le wali de la wilaya d’Alger, les walis délégués de la ville d’Alger, les directeurs des entreprises partenaires d’Algérie Poste ainsi que les cadres relevant du secteur. A rappeler également, qu’Algérie poste avait procédé récemment à la permanisation de 5584 employés contractuels au niveau national et ce, conformément aux résolutions de son Conseil d’administration. En effet, cette opération qui intervient «en application de la résolution du Conseil d’administration prise lors de la session extraordinaire tenue le 23 juillet dernier portant sur l’insertion progressive des employés ayant des contrats à durée déterminée (CDD), des employés recrutés dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA) ou du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP)».

Durant l’année 2017, quelque 641 recrutés dans le cadre du DAIP, ont bénéficié de CTA et 632 autres dans le cadre des CTA, ont bénéficié de contrats à durée indéterminé (CDI).

Dans le cadre du programme tracé pour 2018, AP a poursuivi l’opération d’insertion progressive des employés recrutés en CDD, via un deuxième quota comprenant le transfert de 584 contrats dans le cadre du DAIP en CTA et 502 CTA en CDI.

Alger: Samir Hamiche