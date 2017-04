<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Algérie Postes distribue un nouveau quota de 1988 cartes Eddahabia à ses clients</span>

Après avoir distribué cent quatre vingt neuf nouvelles cartes eddahabia à ses clients, la Direction de wilaya de Mostaganem d’Algérie Postes a reçu la semaine dernière de sa direction générale, mille neuf cent quatre vingt huit autres cartes. Ainsi, plus de 55% de ce nouveau quota ont été distribués. Alors tout client, titulaire d’un compte courant postal (CCP), ayant un SMS d’Algérie-poste, devra se rendre au bureau de poste indiqué pour retirer sa carte eddahabia. D’autres quotas sont attendus. La carte en question, a une double fonction, elle permet à son titulaire d’effectuer des retraits de fonds et paiement via internet des factures de la Sonelgaz, de l’Algérienne des eaux. Aussi, les responsables d’Algérie Poste vont prendre contact avec les gestionnaires des grandes surfaces en vue de les doter de TPE (Lecteurs de cartes eddahabia) en vue que tout titulaire de ce genre de cartes, de régler ses achats via Internet en utilisant ledit procédé. Ainsi, ce moyen de paiement rapide et efficace, sera espéré à court terme par tous les titulaires de comptes courants postaux.

En Algérie, ils sont au nombre de vingt six millions selon des responsables d’Algérie Poste. Précisons que pour avoir une carte Eddahabia, il faudrait en faire la demande. Aussi, de nouveaux distributeurs de billets sophistiqués remplacent les anciens. L’opération est en cours. Et pour ne pas oublier, rappelons que Algérie Postes a réceptionné cinq millions de cartes eddahabia qui seront distribuées aux intéressés à travers le territoire national c’est dire que le secteur d’Algérie-Poste se met au diapason des nouvelles techniques technologiques.

Par ailleurs, dans le cadre, de rapprocher l’administration du citoyen afin de mieux le servir et de lui assurer de bonnes prestations, deux bureaux de postes seront ouverts durant le mois prochain l’un au centre-ville de Mostaganem et l’autre à Sidi Ali. Ainsi, avec ces deux nouveaux postes, la wilaya de Mostaganem comptera soixante quatre bureaux de postes.

Charef.N