<span style='text-decoration: underline;'>Rugby - 2ème édition du tournoi Tri nations du Maghreb Oujda (Maroc) </span>:<br><span style='color:red;'>Algérie – Tunisie cet après-midi à Oujda</span>

La ville d’Oujda, (Maroc), abrite depuis le 17 courant et jusqu’au 23 de ce mois, la 2e édition du tournoi tri nations du Maghreb. En effet, l’Algérie retrouve pour la seconde fois le Maroc et la Tunisie, en cette 2e édition maghrébine.

Le coup d’envoi de cette compétition du sport à XV, a été donné dimanche passé, avec comme match d’ouverture, un intéressant Maroc – Tunisie, qui a vu les lions de l’Atlas l’emporter difficilement face aux tunisiens, (17-16). Ce tournoi tri-nations est organisé, tour à tour par l’Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Et ce, depuis la reconnaissance officielle de l’Algérie, par l’instance africaine du rugby. L’événement est organisé, par la fédération royale marocaine, sous l’égide de World rugby et Afrique rugby. Des arbitres de renommée internationale dirigeront les matchs. On notera la présence à ce tournoi, du beau monde, en particulier, le président de la fédération française de rugby, en l’occurrence, Bernard Laporte, et de nombreux officiels africains et de l’instance mondiale. La sélection algérienne s’est rassemblée, lundi dernier, 14 décembre, à Paris, (France), dans un hôtel de luxe, lieu de ralliement de tous les joueurs. Puis elle s’est envolée hier, à partir de la capitale française, à destination du Maroc. Ce sera une mission difficile pour le XV national, qui affrontera cet après-midi le team tunisien, et par la suite, le XV marocain, dans un match programmé pour le samedi 23 courant. Il est à signaler, que les deux adversaires, des hommes de Boumediene Allam, évoluent déjà en première division africaine, alors que l’Algérie n’a accédé en seconde division que récemment. Mais toujours est-il, que l’objectif de nos fennecs est de remporter ce tournoi maghrébin, malgré leur mission difficile. Ce sont pratiquement les mêmes éléments évoluant en Europe, qui ont décroché la finale de l’Africa Bronze Cup en Zambie, renforcés par de nouveaux éléments, dont un joueur formé au niveau local, qui sont appelés à faire bonne figure, car ils en ont les capacités. Pour rappel, la première édition, qui s’est déroulée en Algérie, en décembre 2016, a été remportée par le Maroc, tandis que la Tunisie s’est adjugée la seconde place. La sélection nationale, bien encadrée, par des coachs d’expérience, reste optimiste et résolue, à bousculer la hiérarchie. Ce sera aussi, une première aventure pour Amrani Zakaria, formé au club « Stade Oranais », qui a rejoint la sélection nationale, sur convocation du staff technique. Doté de bonnes capacités techniques et physiques, il n’a pas échappé au regard de l’entraineur Boumediene Allam et de ses adjoints, Gelez et Crenca. Pour sa première sélection, Amrani Zakaria aura l’opportunité, de défendre les couleurs nationales, au cours de ce tournoi maghrébin. On notera aussi, que l’ailier, Chouchane Yazid, natif d’Avignon et originaire de Mostaganem, a été rappelé pour renforcer l’équipe à Oujda. Il est au top de sa forme et bien conditionné pour la balle ovale. Il sera de la partie cet après-midi, face à la Tunisie : « C’est avec une immense fierté et honneur, que je vais porter les couleurs nationales à nouveau. Je n’ai pas hésité un seul instant à répondre présent. Jouer ce tournoi tri-nations officiel d’Oujda est un honneur pour moi. Je remercie les dirigeants, les entraîneurs et tout le staff technique, et je ferai en sorte, d’être à la hauteur, de la confiance placée en moi ».