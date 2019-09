Premier débat électoral télévisé dans l’histoire du Maghreb et dans l’ensemble du monde arabe. Cela se passe en Tunisie. Les Tunisiens ont donc de quoi être fiers, puisqu’ils alignent ces dernières années, pas mal de «premières» en matière d’acquis démocratiques. Mais cela ne veut pas dire que le pays soit débarrassé de tous ses démons ou qu’il court vers le plein emploi et la croissance à deux chiffres, en raison de ces victoires politiques. Il n’en reste pas moins que celles-ci demeurent essentielles mais ne peuvent être confortées qu’avec une réelle bonne gouvernance. Les 5 années de mandat du défunt président Beji Caïd Esebssi, ont montré une Tunisie économiquement, plutôt timide, mais au plan sociétal, beaucoup d’avancées ont été réalisées.

L’essor de «la petite» Tunisie intéresse et concerne au plus haut point «la grande» Algérie qui après avoir été pionnière dans la démocratisation de l’action politique en arrive aujourd’hui à se chercher un président élu démocratiquement, ce que la Tunisie parvient visiblement à faire, sans aucun problème majeur. Les Algériens qui font de ce pays voisin leur destination estivale privilégiée, ne rechignent pas à apprendre de ses expériences politiques. Ils veulent surtout que les relations entre les deux pays demeurent excellentes. Et pour cause, ces relations ne reposent pas seulement sur des pratiques politico-diplomatiques, mais relèvent d’une sérieuse volonté des Algériens comme des Tunisiens qui donnent la nette impression de s’apprécier mutuellement. Faut-il, à ce propos convoquer l’histoire pour s’en convaincre. Des bombardements de Sakiet Sidi Youcef où le sang des deux peuples s’est mélangé, jusqu’au soutien populaire à l’industrie touristique tunisienne, après les affreux attentats terroristes en Tunisie, en passant par l’apport financier conséquent de la part de l’Algérie pour maintenir l’économie de ce pays à flot et le pacte de l’UMA qui les lie, les deux sociétés ont beaucoup partagé ensemble. La proposition de Ghenouchi de créer une monnaie unique entre les deux pays, en devient presque évidente, voire défendable des deux côtés de la frontière qui, justement devrait être effacée, à en croire le leader tunisien d’En Nahda. En fait, les deux peuples nourrissent de grands espoirs de rapprochements à tous les niveaux. Ce serait le moyen parfait de construire un avenir stratégique et un vrai legs de prospérité qu’ils laisseraient aux générations futures. Cela, sera parfaitement possible et réalisable. Il suffirait que, de son côté, l’Algérie réussisse son saut démocratique, après une élection présidentielle transparente et démocratique.

Par Nabil.G