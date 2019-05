<span style='text-decoration: underline;'>Constatant l’échec de la présidentielle du 4 juillet </span>:<br><span style='color:red;'>Ali Benflis propose une voie politico-constitutionnelle</span>

On aura déduit que Benflis appelle à ce que des personnalités nationales reconnues et respectées prennent l’initiative et se posent comme un point de repaire pour le reste de la classe politique et de la société civile.

Le bureau politique de Talaie El Houriyate a fait, dans un communiqué rendu public hier, le constat de «l’échec consommé de l’élection présidentielle, initialement prévue le 4 juillet, que le peuple a rejetée». Le communiqué du parti de Ali Benflis, rédigé quelques heures avant le retrait des deux seuls candidats à la présidentielle, Belkacem Sahli et Abdelaziz Belaïd, a donc confirmé par anticipation un état des lieux, du reste, attendu par l’opinion nationale. Celle-ci qui considère «les conditions de déroulement (de la présidentielle) inappropriées et inacceptables», comme le rappelle le communiqué, amène à conclure que la situation de fait «commande, impérieusement, le recours à la voie politico-constitutionnelle», souligne le parti de Ali Benflis, Talaie El Houriyate préconise, pour sortir de l’impasse institutionnelle actuelle, «l’ouverture d’un dialogue pour dégager, dans les meilleurs délais, une solution politique consensuelle qui puisse répondre aux aspirations du peuple et éviter à notre pays un vide constitutionnel, politique et institutionnel». Le communiqué met, par ailleurs en garde contre les «conséquences imprévisibles, au terme du mandat constitutionnel de la présidence de l’État». Cet état de fait «revêt une extrême urgence», considère le bureau politique de Talaie El Houriyate.

Mais le dialogue pour le dialogue ne saurait être la panacée. Encore faut-il le réussir pour solutionner la crise. Aussi, les chances de succès du dialogue, souligne le parti, est conditionné par l’association d’ «interlocuteurs crédibles qui recueillent l’assentiment populaire, un cadre adéquat et un objet clair». Cette condition sine qua non pour recouvrer la confiance du peuple suppose la disqualification dudit dialogue des «figures emblématiques du régime, encore à la tête des principales institutions de l’État, récusées par la Révolution populaire», préconise le parti, considérant que «la partie invitante à ce dialogue doit être d’une autorité morale et politique incontestable et irrécusable», relève-t-on. On aura déduit que Benflis appelle à ce que des personnalités nationales reconnues et respectées prennent l’initiative et se posent comme un point de repaire pour le reste de la classe politique et de la société civile. Ainsi, il a été solennellement affirmé par le parti de Ali Benflis à un soutien clair et sans faille à l’appel lancé par Ali Yahia Abdennour, Ahmed Taleb Ibrahimi et Rachid Benyelles pour un dialogue entre l’armée et des «figures représentatives du mouvement citoyen», estimant qu’il mérite «toute l’attention». L’invitation est on ne peut plus évidente d’autant que le communiqué considère que cet appel «s’inscrit clairement dans cette perspective et mérite toute l’attention, eu égard à la qualité morale et au parcours historique et politique de ses auteurs».

Le communiqué s’en explique : «Le dialogue doit réunir les représentants de la Révolution populaire et de la société civile et ceux des partis et personnalités nationales qui se sont illustrés dans la lutte contre l’ancien régime et ont soutenu la révolution populaire pacifique depuis ses débuts». Outre cette large composante susceptible de garantir un dialogue inclusive, celle-ci se doit de déployer «un plan global de règlement de la crise assurant au pays une continuité institutionnelle transitoire jusqu’à l’élection du prochain Président de la République». Cela passera concrètement par la création d’une instance indépendante pour l’organisation, la supervision et la surveillance de cette élection jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Commentant les manifestations de vendredi dernier, le parti Talaie El Hourriyet dit constater «un durcissement du comportement des forces de sécurité contre les manifestants». A ce propos, le parti a clairement mis «en garde les autorités publiques contre la tentation du recours à la force contre la Révolution populaire qui, malgré toutes les provocations, est demeurée foncièrement pacifique depuis le début des marches».