<span style='text-decoration: underline;'>Promotion des exportations hors hydrocarbures</span>:<br><span style='color:red;'>Ali Bey appelle à la concrétisation des mesures de facilitation sur le terrain</span>

Le président de l’Association nationale des exportateurs algériens, a indiqué hier à Alger, que les opérateurs économiques attendent toujours la concrétisation par des actes sur le terrain, les mesures de facilitation et d’encouragement des opérations d’exportations hors hydrocarbures lancées il y a quelques temps par le Premier ministre.

Intervenant, lors de l’émission, l’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio algérienne, Ali Bey Naceri, a fait état de signaux positifs au niveau d’un certain nombre de ministères traduisant une volonté d’aller à la conquête de marchés étrangers. Mais la réalité sur le terrain est tout autre, estime Ali Bey qui a souligné la nécessité de «présence de représentations bancaires à l’étranger». Pour lui, l’absence des représentations bancaires algériennes à l’étranger, constitue «le principal frein» aux entreprises potentiellement exportatrices.

Il rappelle, par ailleurs, qu’il existe aujourd’hui, un contingent de 281 produits en quantités plus ou moins significatives qui ont pu avoir leur place sur les marchés étrangers. Une dynamique, dit-il, qui reste à «consolider» en axant notamment sur «la compétitivité». L’hôte de la Radio nationale qui a souligné la difficulté d’investir ces marchés, a appelé à «un soutien» et à «une assistance» sans faille des pouvoirs publics afin que «les entreprises exportatrices réussissent leur pari».

Ali Bey a considéré, en outre, que l’Accord d’association avec l’Union Européenne, notamment après l’annonce du démantèlement tarifaire, prévu en 2020, représente «le principal défi», tout en s’interrogeant sur l’avenir de cet accord «Faudrait-il, y rester ou bien le quitter ? La réalité c’est qu’on a rien fait depuis 2010, pour mettre nos entreprises en ordre de bataille, faute d’une étude d’impacts destinée à évaluer le contenu de cet accord», a-t-il estimé. Il dira également, que le niveau moyen des importations en provenance de l’UE, se chiffre à 20 milliards de dollars et qu’il prévoit une exonération fiscale de 18%, l’intervenant note qu’en dépit de ses difficultés en liquidités, l’Algérie a continué à assumer cette perte dont il estime la valeur à 3,5 milliards de dollars. Face à cette situation, le président de l’Association des exportateurs estime que l’Algérie est en droit «d’appliquer la réciprocité» et ce, en imposant «des taxes» sur tous les produits importés à partir de cette zone.

A rappeler, que les exportations algériennes ont atteint 7,101 milliards de dollars durant les deux premiers mois de l’année en cours. Selon le Centre national de l“informatique et des statistiques des Douanes (Cnis), les hydrocarbures ont représenté l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger en janvier et février 2018 (94,2% du volume global des exportations) en s’établissant à 6,689 mds usd. Quant aux exportations hors hydrocarbures, elles se sont établies à 412 millions usd sur les 2 premiers mois (5,8% du volume global des exportations), en hausse de près de 65% par rapport à la même période de 2017. Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits avec 333 millions usd (contre 192 millions usd), des biens alimentaires avec 55 millions usd (contre 41 millions usd), des biens d’équipement industriels avec 11 millions usd (contre 6 millions usd), des produits bruts avec 9 millions usd (contre 8 millions usd) et des biens de consommation non alimentaires avec 4 millions usd (contre 3 million usd).

Alger: Noreddine Oumessaoud