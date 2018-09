<span style='text-decoration: underline;'>FCE </span>:<br><span style='color:red;'>Ali Haddad en France pour attirer des investisseurs</span>

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a organisé en collaboration avec Les Echos, jeudi à Paris, une matinée-débat sur: «Les nouvelles dynamiques entrepreneuriales algériennes».

Intervenant lors de cette journée, le président du FCE Ali Haddad, a estimé que l’Algérie vit un moment déterminant, une mutation de son modèle économique a été engagée par les plus hautes autorités du pays. «Il est important de rappeler que l’Algérie ne part pas de rien. Elle dispose de nombreux atouts.», a annoncé Ali Haddad devant un parterre d’hommes d’affaires.

En présentant le potentiel du secteur privé en Algérie, le patron des patrons a indiqué que «l’entreprise privée est devenue un véritable moteur de création de richesse et d’emplois. Sur les 11 millions de personnes en activité en Algérie, 7 millions, c’est-à-dire plus de 63%, sont employées par les entreprises privées. Le secteur public, administration et entreprises, emploie 4 millions de personnes.»

Par ailleurs, continue Ali Haddad, l’Algérie est l’un des rares pays du Continent à disposer de plusieurs milliers de kilomètres de fibre optique. La route Transsaharienne, longue de 2000 km qui relie Alger à Tamanrasset, sera totalement équipée en fibre optique. Le programme de développement des énergies renouvelables prévoit une puissance totale installée de 22000 MW d’ici à 2030.

En effet, durant ces vingt dernières années, notre pays a consenti des efforts importants en matière d’équipements et d’infrastructures publics. «Et aujourd’hui, le territoire dispose d’un tissu remarquable en réseaux d’électricité, en voies de transport et en moyens de communication.

Ces infrastructures récentes permettent l’accessibilité et l’attractivité des différentes régions et favorise, de fait, les nouveaux investissements.», expose M. Haddad les atouts de l’Algérie. Il a rappelé aussi, les premières conclusions de la Banque Mondiale présentées lors de la visite officielle du Vice-président pour la région MENA, la semaine dernière à Alger. Les échanges ont porté sur la Vision 2035 de la Banque mondiale pour la région et sur les principales opportunités qu’offre l’Algérie. A l’issue de ces rencontres, l’institution a salué les réformes et la direction prises par l’Algérie.

Pour le président du FCE, son organisation, conscient de l’importance des startups en matière d’innovation, vient d’ailleurs de créer son premier incubateur sur le modèle de la co-création. «Enfin, la mue des économies de la région, va s’appuyer sur le secteur privé, les Etats ne disposant plus des ressources nécessaires pour assurer la croissance économique», indique l’intervenant qui rappelle que c’est cette dynamique d’émergence de l’entreprise conjuguée aux évolutions profondes que sont également en train de connaître nos grandes sociétés publiques, à l’image de la Sonatrach ou la Sonelgaz, qui va façonner l’Algérie de demain, l’Algérie de l’après-pétrole.

Favoriser les partenariats de coproduction et de colocalisation

Les opportunités ne manquent pas pour les entreprises françaises et algériennes dans le cadre de partenariats de coproduction et de colocalisation, rassure Haddad qui estime que la coopération entre nos entreprises doit transcender l’aspect commercial et favoriser l’investissement productif, le transfert de technologie et de savoir-faire et la réalisation de pôles de compétitivité et de centres d’excellence. «Nous avions identifié avec le Président Emmanuel Macron du temps où il était candidat à la présidentielle deux créneaux intéressants de partenariat qui restent d’actualité: Le premier consiste à créer une communauté économique franco-algérienne dans le secteur des énergies renouvelables. Cette idée mérite, selon moi, d’être concrétisée et même d’être élargie à d’autres secteurs. Le deuxième vise à mettre en place un véritable écosystème de l’innovation entre nos deux pays» souligne M. Haddad. La réussite des entreprises françaises, déjà installées en Algérie, dénote de la portée du marché algérien. C’est là de Renault, Lafarge-Holcim, ENGIE, CMA-CGM, BNP, Société Générale, Total, Schneider-Electric, et les acteurs de l’agro-alimentaire et des services ne s’y sont pas trompés. Elles y réalisent de très bonnes affaires.

L’Algérie qui est, pour les entreprises, notamment françaises, la «Porte de l’Afrique», est un pays en mouvement et cette transformation est porteuse d’opportunités et d’ambitions multiples. Nous nous projetons dans le futur et c’est l’Algérie de 2030 que nous sommes en train de façonner dès aujourd’hui, conclut le patron des patrons.

Noreddine Oumessaoud