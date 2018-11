<span style='text-decoration: underline;'>Renouvellement des instances du FCE</span>:<br><span style='color:red;'>Ali Haddad lance sa campagne à partir de Tlemcen</span>

Profitant de la journée «Portes ouvertes», organisée hier au Palais de la Culture de la wilaya de Tlemcen, par la délégation du FCE de ladite ville, le président du Forum des chefs d’entreprises Ali Haddad, a présenté son bilan à la tête de la puissante organisation patronale en Algérie.

Lors de ce premier jour de campagne pour le renouvellement des instances nationales du Forum des Chefs d’Entreprise, Ali Haddad a estimé cet événement organisé à Tlemcen est non seulement une occasion pour son organisation de s’ouvrir davantage sur le monde de l’entreprise mais aussi pour mettre en valeur les opportunités d’investissement à Tlemcen et faire connaître les entreprises de cette wilaya en valorisant leurs produits et services.

Ainsi, il a considéré que le FCE a énormément évolué ces dernières années. Il a depuis, fait le choix concerté d’opter pour des formes d’organisation et d’expression qui correspondent mieux à la phase économique et sociale historique que traverse aujourd’hui notre pays, souligne Ali Haddad. «Le Forum des Chefs d’Entreprises a connu au cours de ces dernières années, une mutation extraordinaire grâce à la mise en œuvre des engagements que nous avons pris et qui sont le résultat des choix collectifs de ses membres. Nous avons, tous ensemble, réussi à faire du FCE une organisation dynamique qui adapte ses modes d’intervention à l’évolution du champ économique et social. Nous abordons aujourd’hui une nouvelle étape qui exige, pour engranger de nouveaux succès, l’évaluation de nos actions et du niveau de réalisation de nos engagements», lance Ali Haddad aux délégués du FCE de Tlemcen, avant de rassurer les présents «je peux le dire, non sans fierté, nous avons réussi, tous ensemble, sa construction».

Pour M. Haddad, le Forum des Chefs d’Entreprises a été fortement présent dans le débat socio-économique et a formulé régulièrement des propositions visant à l’amélioration du climat des affaires et à promouvoir l’investissement productif et la diversification économique. Avec l’ensemble des partenaires socioéconomiques et les pouvoirs publics, il a contribué de manière constructive au dialogue social. A travers l’élaboration puis la signature du Pacte Economique et Social de Croissance, le FCE visait également à apporter son soutien à la stabilité et à consolider les progrès considérables réalisés. Il dira en outre, qu’à travers le FCE, l’Algérie s’est assurée une présence remarquée dans les plus grands forums économiques internationaux regroupant les leaders économiques mondiaux. A ce titre, le FCE se présente désormais à l’étranger en tant qu’interlocuteur crédible aussi bien auprès de notre diaspora que des autres partenaires. A travers ses diverses initiatives, souligne M. Haddad, le FCE a largement contribué à mettre l’entreprise et la question de la diversification de notre économie au centre des préoccupations des acteurs institutionnels et socio-économiques.

Selon M. Haddad, le Forum des Chefs d’Entreprises dispose aujourd’hui de tous les instruments matériels et organisationnels et de la crédibilité nécessaires aux plans national et international pour envisager des perspectives qui lui permettent d’entamer avec l’efficacité requise une nouvelle phase. Ainsi, dira-t-il, les instruments que nous avons créés, tous ensemble, doivent aujourd’hui servir à donner plus d’efficacité à la défense des intérêts des entreprises et à la prise en charge des préoccupations et doléances des opérateurs. «Dans ce cadre, le traitement et le suivi des requêtes des opérateurs sera une de mes priorités. Une procédure impliquant totalement les délégations au niveau des wilayas sera édictée et une équipe permanente dotée des ressources humaines spécialisées, sera mise en place dès le mois de janvier prochain» a-t-il lancé.

Il est également question, selon le candidat à sa propre succession, que les structures et prérogatives des délégations de wilaya, seront renforcées afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle au niveau des localités alors que l’élargissement de l’assise du Forum se poursuivra afin de consolider sa représentativité du monde de l’entreprise. Les commissions thématiques que nous avons mises en place, seront dynamisées et constitueront les véritables noyaux d’animation et forces de proposition du forum. «Nous travaillerons et parviendrons à construire une économie développée et diversifiée. Nous présenterons des propositions pour la mise en œuvre d’un programme de développement des industries manufacturières et de création d’entreprises. Nous travaillerons à l’élaboration de propositions concrètes pour le développement du secteur de l’agriculture. Il en sera de même pour le développement de notre industrie touristique. Nous élaborerons un plan de dynamisation dédié au secteur du tourisme» indique-t-il.

En outre, des mesures pour l’émergence de la PME notamment celles constituées par les jeunes entrepreneurs seront présentées aux pouvoirs publics. L’action du FCE, a permis de faire avancer la réglementation en matière de création et de gestion des fonds d’investissement. Nous allons d’ailleurs mettre en place ce fonds dédié aux TPE et PME, conclut M. Haddad.