<span style='text-decoration: underline;'>FCE </span>:<br><span style='color:red;'>Ali Haddad réélu président</span>

Ali Haddad a été réélu samedi à la tête du Forum des chefs d’entreprises (FCE) à l’issue d’un vote lors d’une assemblée générale élective de cette organisation.

Seul candidat en lice, le patron de l’ETRHB Haddad a été réélu lors d’une séance de vote tenue au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger). Le FCE, qui est une association à caractère économique créée en octobre 2000, regroupe 4.000 chefs d’entreprise représentant plus de 7.000 entreprises qui cumulent un chiffre d’affaires global de plus de 4.000 milliards de dinars, selon les chiffres avancés par cette organisation. De nombreuses entreprises membres sont leaders dans leur filière d’activité. Les principaux secteurs couverts (18 sur les 22 que comprend la classification nationale) sont notamment ceux des industries agroalimentaires, des matériaux de construction, des industries électriques et électroniques, des industries mécaniques, des industries pharmaceutiques, du papier et de l’emballage, du bois, des travaux publics et de la construction, et de la grande distribution.