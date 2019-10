Ambiance de laxisme et de renoncement

Le stade olympique de 40.000 places, sera en principe livré en juin 2020. Soit avec près de six ans de retard sur la date initiale de livraison. Le nouvel aéroport sera réceptionné lui-aussi avec des retards impressionnants causés par des lacunes et des dysfonctionnements dans la maturation et la gestion de ce projet important. D’autres infrastructures devant abriter les compétitions des prochains jeux méditerranéens, souffrent également des mêmes lenteurs et tâtonnements. A l’image de cette piscine du jardin des plantes de M’Dina Jdida qui nécessite nous dit-on, une nouvelle étude technique pour sa réhabilitation. Pourquoi alors a-t-on engagé des premiers travaux jugés aujourd’hui inadaptés aux objectifs et aux normes requises pour ce bassin de natation ? Au CREPS de Ain El Turck où des travaux d’aménagements ont été confiés à une série de petites entreprises ou d’artisans, les interrogations sont également nombreuses, semant quelque peu le doute sur les délais de réception. Quant aux opérations d’aménagement et d’embellissement du cadre urbain inscrites au registre de la préparation des JM à Oran, on est encore bien loin de relever une avancée significative. Seules quelques façades d’entrée de la Cité, dont les axes routiers menant vers l’aéroport, un ou deux tronçons de périphériques et quelques endroits situés sur le trajet officiel des délégations sont ciblés par de présumés projets d’aménagement qui s’apparentent surtout à des travaux de maintenance ou de réfection. Des actions qui, sous d’autres cieux, relèvent des missions normales et permanentes des institutions locales en charge de la maintenance du cadre collectif. La semaine dernière, on apprenait qu’un comité a été mis en place pour évaluer et juger la «valeur» d’une bonne centaine d’œuvres artistiques et architecturales devant être installées à travers la ville, en guise de «décor et d’amélioration de l’image» à l’occasion des prochains J.M. Une approche qui, en elle-même, reflète ces vieilles pratiques démagogiques, propres à la pensée unique et au sous-développement. Une pratique où la «création artistique» n’est ni l’objet d’une belle inspiration, ni un besoin d’expression personnelle ou collective, ni encore même une passion, mais plus banalement un acte commercial et une source de profit à saisir pour bon nombre d’artistes-opportunistes attentifs à la conjoncture et à la programmation des événements. On se souvient que l’ancien Wali d’Oran avait lancé un «comité de préparation des JM d’Oran» chargé de ces aspects d’embellissement et d’éradication des points noirs dans la ville d’Oran. Un comité semble-t-il mort-né, car, il ne pouvait résister à l’ambiance de laxisme et de renoncement sans cesse imposée par une sphère d’acteurs voulant garder les commandes et les opportunités de prédation…

Par S.Benali