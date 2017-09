<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Ambitieux programme de réhabilitation et aménagement mis en place par l’OPGI</span>

A la faveur d’un programme de réhabilitation et d’embellissement des cités de grande envergure, l’OPGI de Tissemsilt vient d’insuffler une nouvelle dynamique pour contribuer grandement à l’amélioration du cadre de vie du citoyen.

Cette action d’envergure concerne plus particulièrement les groupements d’habitations qui se caractérisent par un ancrage populaire qui évoluait dans un environnement offrant un visage particulièrement sain. Ce programme de réhabilitation enclenché par l’OPGI de Tissemsilt, concerne tout d’abord le ravalement des cités et la réalisation de travaux d’étanchéité au niveau de certains immeubles. Ces derniers, faut-il le noter au passage, enregistraient durant les saisons de pluies, des infiltrations d’eaux. Aujourd’hui et suite aux opérations menées dans ce cadre, ces édifices ont fait carrément peau neuve. Ces initiatives ont été accueillies avec une grande satisfaction par la population locale qui voit dans ces nouvelles mesures une vie nouvelle et des signes précurseurs annonçant une meilleure prise en charge du cadre de vie du citoyen. Ainsi donc, ces actions d’embellissement ont concerné des zones qui se trouvaient par le passé dans des situations quelque peu moroses. Notamment la cité 320 logements qui a bénéficié d’un beau lifting. Ainsi, après avoir vécu par le passé un véritable état de nécrose, la vie dans les cités à Tissemsilt, commence progressivement à sortir de l’ornière dans laquelle elle s’est vautrée. Le programme qui vient d’être mis en place par l’OPGI de Tissemsilt, visant à la réhabilitation, l’amélioration et la modernisation de ces cités, constitue à cet égard, un véritable motif de satisfaction. Reste aux citoyens de s’impliquer dans l’amélioration de leur cadre de vie et ce, pour s’assurer un bien être fort agréable. La population de l’Ouarsenis très satisfaite par les efforts du wali de Tissemsilt, est une ville connue par l’histoire de ses Chouhadas, tels que Djillali Bounaâma, Logab, Boudernane, Arib etc. Après un sondage, on a constaté que la ville de Sidi M’hamed Bentamra, a trop changé ces deniers temps, elle a vécu un changement radical dans tous les domaines qui sont pour l’intérêt du citoyen avant tout. En effet, depuis l’installation de M.Abdelkader Benmessaoud, comme premier chef de l’exécutif de la wilaya de Tissemsilt, il a déployé tous ses efforts pour être premièrement à l’écoute du citoyen et venir en urgence à son aide. Prenons l’exemple du gaz naturel, l’AEP, les routes et le développement local en général. Dans ce cas, les citoyens, la société civile et les différentes franges sont satisfaits par les efforts déployés par le wali et espèrent qu’il reste toujours à la tête de cette wilaya, capitale de l’Ouarsenis, qui a besoin des hommes du terrain comme lui pour la sauver de sa léthargie et lui rendre son visage d’antan.

Un environnement sain

La commune de Tissemsilt vient de mettre à profit un programme qui doit être exécuté par l’EPIC Warchenisse chargée de l’environnement et de l’hygiène, visant le renforcement et dynamisant les conditions d’hygiène et de salubrité publique. Soulignons, que chaque jour, les services de l’EPIC Warchenisse sillonnent les rues et ruelles des quartiers pour une véritable opération de déblayage de l’ensemble de la commune. A savoir, des travaux de nettoiement, réaménagement des voies de communication, réhabilitation des espaces verts, amélioration de l’électrification publique, enlèvement des ordures. Cette grande opération d’envergure se traduit par un nouveau visage de la ville. Et cela, dans le but de protéger la santé des citoyens, ainsi que l’amélioration et la modernisation du cadre de vie de la population et pour que la ville de Sidi M’hamed Bentamra restera propre.

Une transformation générale par la mise en place d’un ensemble de programmes

Avec l’attention particulière apportée par M. Abdelkader Benmessaoud, wali de Tissemsilt, la wilaya de Tissemsilt a connu durant ces derniers temps, une relance économique (une transformation générale), importante à tous les niveaux. Celle-ci a été caractérisée par la mise en place d’un ensemble de programmes, appelés à répondre aux besoins des populations de l’Ouarsenis, en matière de logement, santé, culture, agriculture, énergie, hydraulique, éducation, Jeunesse et Sports, télécommunication, emploi et routes etc.

Mohamed achraf