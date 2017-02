<span style='text-decoration: underline;'>Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>Amélioration de la production mellifère et stabilité des prix</span>

La production mellifère (tous types confondus) a enregistré une amélioration, durant cette campagne 2016-2017, dans la wilaya de Boumerdes, comparativement à la saison précédente, parallèlement à une stabilité de son cours.

«La production de miel cette année est de près de 2100 qx, contre 1.900 qx l’année dernière», a indiqué à l’APS, la directrice des services agricoles (DSA), Belakbi Ouerdia, en marge de l’ouverture de la foire nationale du miel.

Elle a souligné l’enregistrement d’une «instabilité» dans la production mellifère locale depuis 2011, année durant laquelle elle avait atteint le seuil des 2000 qx, avant de reculer l’année d’après (2012) à 900 qx, puis de revenir à plus de 1900 qx en 2013, et 1600 qx en 2014. Cette amélioration a impacté positivement sur le cours de ce produit sur le marché local. Son prix est «stabilisé» actuellement dans une fourchette entre 2000, 4000 et 4.800 DA le kg pour le miel de jujubier «meilleur miel sur le marché», selon les assurances d’un nombre d’apiculteurs rencontrés, sur place, par l’APS. En l’absence d’un marché organisé pour la commercialisation du miel, la Coopérative agricole d’élevage apicole des Issers «œuvre tant bien que mal en vue de maintenir les prix de ce produit, à l’intérêt nutritionnel avéré, à la portée de tous, et ce en l’écoulant dans une fourchette entre 2000 et 3000 da le kg», a appris l’APS auprès de son résident Djemaàtene Ali. Plusieurs facteurs expliquent cette «embellie» de la filière à Boumerdes, selon la responsable du secteur, qui évoque à cet égard, «le soutien permanent» des pouvoirs publics pour les apiculteurs, dont l’effectif est passé de 2000, en 2011, à plus de 2.370 actuellement, outre les conditions climatiques favorables, parallèlement au développement des techniques d’élevage apicole et le bon usage, par les apiculteurs, des produits phytosanitaires destinés à la protection des ruches et du miel. Mme Belakbi a aussi cité l’augmentation du nombre des ruches productrices, qui est passé de 84.000 en 2011 à 144.000 ruches actuellement, dont plus de 50.000 «très productives». Une trentaine d’exposants, entre apiculteurs et opérateurs du domaine, issus de14 wilayas prennent part à ce Salon du miel qui sera abrité trois (3) durant par la cour du centre culturel islamique.