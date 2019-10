<span style='text-decoration: underline;'>Production de poissons bleus à Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>Amélioration des captures et instabilité des prix</span>

La production de poissons pélagiques, à Boumerdes, a enregistré une «amélioration» durant les huit premiers mois de 2019, estimée à prés de 21% comparativement à la même période de 2018, ayant induit une fluctuation dans les cours de ce produit, a-t-on appris dimanche du directeur de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya.

Selon Kadri Cherif, une prise de 3.930 tonnes de poissons bleus a été réalisée à la période indiquée (entre janvier et août 2019), soit en hausse de 700 tonnes comparativement à la même période de 2018, siège d’une capture de pas plus de 3.230 tonnes.

Une part léonine de cette prise a été réalisée durant le mois de septembre dernier, soit un total de plus de 2000 tonnes de poissons capturées, à cette période, avec une moyenne de production quotidienne ayant fluctué entre 70 et 90 tonnes, a-t-il ajouté. Il a, également, fait part d’une prise de plus de 1.500 tonnes de poissons réalisée en juin dernier, contre prés de 950 tonnes en mai, a-t-il détaillé. Une grande partie de ces prises (soit 90%) est représentée par la sardine et l’anchois, poissons très répandus sur les côtes de Zemmouri El Bahri et Dellys, au moment où le reste englobe plusieurs variétés de fruits de mer et de crustacés notamment. Cette amélioration de la production a été accompagnée, selon M. Kadri, par une «instabilité» des prix de ce produit sur le marché local, où le kilogramme de sardine (poisson populaire par excellence) a atteint des pics entre 500 et 600 da, durant les premiers mois de 2019, avant de descendre, pendant la saison estivale à des seuils plus cléments (entre 100 à 200 DA le kilo). Une situation qui n’a pas fait long feu, puisque la sardine a repris son «envol» pour fluctuer actuellement entre 350 et 450 DA le kilo. Selon le responsable, cette amélioration des captures du poisson peut notamment s’expliquer par les conditions climatiques favorables des derniers mois de 2019 (comparativement aux premiers), ayant encouragé les marins pêcheurs à intensifier leurs sorties en mer et à exploiter, aux mieux, leurs moyens de production, a-t-il indiqué. «Aucune infraction notable à la législation interdisant l’usage de chaluts pélagiques, durant la période de repos biologique allant du 1er mai au 31 août, n’a été enregistrée», a-t-il assuré, par ailleurs.

Long de 90 km, le littoral de Boumerdes s’étend de Afir, à l’Est, jusqu’à Boudouaou El Bahri, à l’Ouest. Il compte neuf (9) plages d’échouage et trois (3) ports principaux de pêche d’une capacité globale de 409 embarcations, dont 200 unités au port de pêche de Zemmouri El Bahri, et plus d’une centaine pour chacun des ports de Dellys et Cap Djinet. Le secteur compte, en outre, plus de 4000 marins pêcheurs et artisans, dont prés de 3.700 pêcheurs immatriculés.