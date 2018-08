<span style='text-decoration: underline;'>Feraoun Houda à Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>«Améliorer la situation d’Algérie Poste et Algérie Télécoms à travers le pays»</span>

Au cours d’un point de presse organisé hier à l’issue de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem, la Ministre de la Poste, des Télécommunications, des technologies et du numérique, Houda Feraoun, a annoncé que son département a élaboré une stratégie de développement tendant à mieux améliorer les secteurs d’Algérie Postes et d’Algérie Télécoms à travers le pays pour satisfaire les citoyens même dans les zones éloignées.

Des moyens modernes sont introduits pour le dit développement.la ministre a aussi déclaré qu’elle est très satisfaite des résultats réalisés par Algérie poste et Algérie Télécom dans la wilaya de Mostaganem. Cette wilaya compte cinquante quatre mille abonnés aux réseaux de téléphone fixe et quarante quatre mille abonnés à l’Internet fixe et vingt sept mille abonnés de la 4G LTE. Plus de sept cent quatre vingt dix sept mille abonnés au téléphone mobile géré par trois opérateurs.

La wilaya a bénéficié, dans une première phase, d’un vaste programme FTTX pour raccorder deux mille six cent logements au niveau de quatre communes dont Mostaganem et mille neuf cents logements en FTTH et près de sept cents logements en FTTB 4. Les opérateurs privés doivent prévoir à l’avance l’emplacement des fibres optiques dans les nouveaux bâtiments a dit la Ministre.

La wilaya compte également soixante et onze bureaux de poste et sept sont en cours de construction. Ils seront achevés en 2019. Actuellement, un bureau de poste est pour onze mille habitants. L’année prochaine, les normes seront presque au standard international.

La ministre a posé les premières pierres pour la construction de deux bureaux de postes, l’un à Sidi Ali et l’autre à Kharrouba à Mostaganem. Elle a visité le bureau de poste « Maref Abdellah » au centre-ville de Mostaganem, ouvert l’année écoulée et le centre d’amplification où elle a écouté une présentation sur les équipements modernes dont il dispose ainsi que sur la carte de déploiement de la fibre optique dans la wilaya. La ministre a inauguré un nouveau bureau de poste à la cité cinq Juillet à Mostaganem. Ce bureau qui comporte dix guichets et un logement de fonction dispose d’une belle architecture. A préciser que Le wali et l’APW ont accompagné la ministre dans le cadre de sa visite.

Charef.N