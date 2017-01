<span style='text-decoration: underline;'>Une conférence nationale prévue mi-février à Biskra</span>:<br><span style='color:red;'>Améliorer le travail des inspecteurs de l’Education</span>

Afin d’améliorer le travail et la performance des inspecteurs de l’éducation, Mme Nouria Benghebrit, ministre de l’Education nationale, a annoncé la tenue à la mi-février, prochain, d’une conférence nationale prévue à Biskra. Elle a également annoncé l’élaboration d’un programme de rattrapage des cours non dispensés en raison des dernières intempéries ayant causé la fermeture des écoles.

Lors de son intervention, jeudi dernier au Conseil de la nation, la première responsable du secteur de l’éducation a affirmé, en répondant à la question orale du membre du Conseil de la nation, Abdelkarim Korichi, au cours d’une séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, que ladite conférence a comme objectif de mettre au point un protocole opérationnel au profit des inspecteurs de l’éducation pour former les enseignants et mieux prendre en charge les difficultés d’apprentissage chez l’élève». Annonçant une consultation, dès février prochain, sur l’évaluation pédagogique, la ministre a mis l’accent sur le rôle essentiel de l’enseignant dans l’enrichissement du débat sur cette question. Mme Benghebrit a rappelé à ce propos que «le système d’évaluation actuel ne permet pas de ressortir les compétences réelles de l’élève» car se basant sur «le classement et cible une seule compétence qui est la mémorisation» alors qu’il est sensé évaluer toutes les compétences de l’élève. Elle a abordé en outre une étude menée en 2015, par un groupe de travail composé d’universitaires, d’inspecteurs et d’enseignants pour recenser et analyser les fautes répétées des candidats aux examens nationaux, et ce dans le but de mettre en place une stratégie nationale pour le traitement pédagogique ciblant les principales difficultés que rencontrent les apprenants. «Plus de 65.000 copies d’examens ont été analysées», a indiqué la ministre dans ce sens, précisant que «quelques 460.000 fautes répétées ont été relevées». Cette stratégie visait à doter les enseignants d’outils leur permettant une meilleure prise en charge des difficultés que rencontrent les élèves dans les matières principales en particulier, notamment dans la langue arabe, les mathématiques et la langue étrangère.

Rattrapage des cours non dispensés en raison des intempéries

Par ailleurs, Mme Benghebrit a affirmé que suite aux dernières intempéries ayant causé la fermeture des écoles, dans plusieurs wilayas à cause de la neige, que son département va élaborer un programme de rattrapage des cours non dispensés. Elle a indiqué que «le rattrapage des cours ne représente aucun problème pour le secteur», soulignant qu’il a été convenu lors de sa rencontre avec l’instance d’inspection de «l’élaboration d’un programme permettant de mettre l’accent au cours du deuxième trimestre sur l’accompagnement des enseignants pour le rattrapage des cours non dispensés».

La ministre qui a souligné que le retard accusé «diffère d’une wilaya à une autre et d’un établissement à un autre», a affirmé que son département «prendra les mesures nécessaires dans l’intérêt des élèves».

Les enseignants «sauront comment rattraper les cours non dispensés», a assuré Mme Benghebrit.

Concernant les rencontres bilatérales avec le ministère de l’Education qui ont débuté mardi avec la participation du bureau de la Fédération nationale des travailleurs de l’Education (FNTE) affiliée à l’Union nationale des travailleurs algériens (UGTA), Mme Benghebrit a indiqué que le critère de sélection des syndicats reste «l’ancienneté», affirmant qu’elle accueillera les autres syndicats dans les prochaines semaines.

La ministre a précisé qu’outre le bureau du syndicat, d’autres responsables notamment des ressources humaines, de la formation et des finances participent à ces rencontres.

S’agissant des allégations concernant le recul du niveau d’enseignement en Algérie, la ministre a affirmé que son département compte procéder à une analyse globale des résultats obtenus au niveau des établissements scolaires, en comparant leur évolution chaque année dans chaque établissement pour savoir s’il y a «progrès ou recul».

