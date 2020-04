<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Aménagement d’un centre de confinement de 1.000 lits</span>

U n centre de confinement d’une capacité de plus de 1.000 lits a été aménagé au niveau du Centre des conventions d’Oran (CCO) pour accueillir, en cas de nécessité, des cas de covid-19, a-t-on constaté sur place.

«Il s’agit d’un centre qui dispose de plus de 1.000 lits, aménagé dans le cadre d’un dispositif permettant aux services de la wilaya d’Oran de prendre ses précautions dans le cas où le nombre des cas confirmés se voit augmenter», a indiqué le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, en marge d’une visite sur le site. «Nous n’avons pas eu besoin de tous ces lits, fort heureusement, mais il est important de prendre les précautions nécessaires», a-til souligné. Le wali d’Oran avait, par ailleurs, visité le CHU et l’EHU d’Oran pour s’enquérir des conditions de la prise en charge des malades du Covid-19 et salué, par la même occasion, les efforts du personnel de la santé dans la lutte contre le virus. En marge de cette visite, M. Djellaoui a affirmé, dans une déclaration à la presse, que la situation est «sous contrôle» à Oran , affirmant que les moyens sont disponibles et les équipes médicales mobilisés pour faire barrière à la propagation du virus. Il s’agit de l’enregistrement de 27 nouveaux cas en une seule journée à Oran, le 28 avril en cours, qui avait coïncidé avec la réouverture des commerces, le wali a tenu à souligner qu’il n’y pas de rapport de causalité, vue que les nouveaux cas étaient déjà à l’hôpital avant l’application de la mesure. Pour sa part, le directeur du CHU d’Oran, Hadj Boutouaf, a affirmé que les cas hospitalisés au niveau de son établissement sont stables, et que deux cas seulement présentent des complications. « Il n’y a pas eu de cas transférés à la réanimation depuis près d’un mois», a-t-il noté. Le directeur de l’EHU, Mohamed Mansouri, a, quant à lui, mis en exergue l’efficacité du laboratoire d’analyse mis en place au niveau de son établissement, qui prend en charge les tests PCR et les tests rapides de ses malades. Il a indiqué, à ce propos, que l’EHU vient de recevoir quelque 2.500 kits de prélèvement, «ce qui permettra d’élargir le dépistage parmi les personnes-contacts.» Au centre de développement des satellites (CDS), dernier point de la visite du wali, une équipe d’ingénieurs qui avait lancé une initiative pour la fabrication de lisières et de valves de respirateurs artificiels au profit du personnel de la santé, a fourni des explications sur les procédés utilisés. Cette équipe avait, par ailleurs, fabriqué deux couloirs de désinfection, dont elle a fait donation au CHU et l’EHU d’Oran.