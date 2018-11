Aménagement et régulation foncière

L’agence foncière de la wilaya d’Oran aurait achevé à 100% pas moins de 22 projets d’aménagement urbain initiés 2017-2018 pour un montant global de 23 milliards. Ces projets, précise-t-on, concernent les opérations de viabilisation des assiettes foncières affectées au programme de construction et de promotion foncière, notamment relatif à l’habitat. En annonçant ce bilan, certes élogieux, concernant la concrétisation de son programme de viabilisation et d’aménagement des sites urbains, l’agence foncière tient surtout à montrer sa réussite et ses performances de gestion qui lui permettent aujourd’hui d’assumer pleinement son rôle de simple promoteur, mais aussi de «bâtisseur et aménageur». Ce qui, on le sait, était loin d’être le cas durant les décennies passées où l’agence n’était qu’une boite de résonance en charge des tâtonnements et des projets opaques de construction engagés par les pouvoirs publics. Des constructions d’îlots de villas et de logements individuels ne répondant qu’à des intérêts ciblés, loin des préoccupations sociales collectives en matière d’habitat et d’infrastructures sociales. Aujourd’hui, il faut reconnaître que les choses ont bien changé. L’Agence de gestion et de régulation foncières et urbaines de la wilaya d’Oran(AGERFOR) prête même assistance aux communes en matière d’amélioration urbaine et de mise à niveau du cadre de vie. Mais cette mission d’aménagement et de régulation foncière pour le compte des collectivités locales et de l’Etat, reste malheureusement bien loin de suffire à résoudre toutes les carences, les incohérences et parfois les dérives constatées ici et là en matière de croissance urbaine et de respect des règles arrêtées par les instruments d’urbanisme et d’aménagement. Car il ne faut évidement pas confondre l’aménagement des sites avec la régulation urbaine qui souffre depuis des décennies des incohérences et des déficits de rigueur toujours dénoncés. Tous les spécialistes reconnus soulignent que les objectifs fixés par la Loi relative à l’aménagement et l’urbanisme, qui définit des dimensions d’aménagement et de composition urbaine, n’ont jamais pu être atteints. A Oran, un peu plus qu’ailleurs, la majorité des POS – Plan d’occupation des sols – censés être des outils réglementaires de gestion du Droit des sols et de composition urbaine ne sont que très rarement respectés. Et dans la plupart des cas, nous explique un éminent urbaniste, la partie prospective et réflective sur l’aménagement de l’espace est mise à l’écart car «nos POS sont des outils mal construits, mal compris, et surtout très mal suivis. Pour illustrer le propos, il suffit de contempler ces tours d’une dizaine d’étages implantés à la place de villas démolies à la Cité Djamel, un quartier «résidentiel» qui n’a plus de résidentiel que le nom…

Par S.Benali