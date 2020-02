<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie | WAB 2 - MCO 0</span>:<br><span style='color:red;'>Amère élimination pour El Hamri </span>

Les Hamraoua qui ont mis le cap sur dame coupe ce jeudi passé face au WA Boufarik, sont passés à la trappe dans un match très disputé, entrant dans le cadre des 1/8ème de finale de la coupe d’Algérie.

En effet, les rouge et blanc d’El Hamri se sont inclinés logi quement sur un score de 2 à 0 face à un sérieux adversaire, le leader de la division amateur centre qui a écarté de la course, le MCA lors du précédent tour. Le club de la Mitidja qui a réalisé une bonne affaire, il faut le dire, est en train de réaliser une saison exceptionnelle. Contrairement à la confrontation face au Doyen, soldée par les tirs au but, la formation de la ville des oranges a composté son billet pour les quarts de finale de Dame Coupe dans le temps réglementaire. Malgré la bonne volonté des coéquipiers de Fourloul de prendre le match à leur compte, les locaux ont bien entamé la partie. A moins d’un quart d’heure de jeu, Nadji blessé est remplacé par Friter. Les gars du team de la ville des oranges ont créé de nombreuses opportunités de scorer avant de retrouver le chemin des filets, juste avant la pause par l’entremise de Khatab qui a repris de la tête un bon ballon sur corner et ne donnera aucune chance au keeper Maazouzi. Au retour des vestiaires, les Hamraoua menés au score, joueront leur va tout pour tenter de rétablir l’équilibre, mais c’était sans compter sur une équipe locale bien organisée et décidée à ne rien lâcher sur son terrain. Le même joueur Khatab, profitera d’une erreur au sein de l’arrière garde d’El Hamri, pour signer un doublé (53’), mettant ainsi son équipe à l’abri d’un éventuel retournement de situation. Les Hamraoua jetteront par la suite toutes leurs forces, mais en face, il y avait une équipe de Boufarik bien déterminée à se qualifier au tour suivant. En fin de partie, la déception était totale au sein des supporters d’El Hamri, considérant cette élimination de catastrophe pour leur équipe favorite. En somme, une élimination amère pour le Mouloudia d’Oran qui va, désormais, lutter que pour son maintien en championnat. Déçu, le DG Cherif El Ouazzani dira en fin de match : « C’est une élimination amère pour nous. On a tout fait pour se qualifier pour le tour suivant, mais ça n’a pas marché. On a affronté une bonne équipe de Boufarik, très combative et agressive dans le jeu, en plus, très déterminée. On a essayé pour revenir au score en seconde période, mais en vain. Je tiens à dire que le MCO vit une situation financière difficile et on a besoin d’une société pour gérer les affaires du club».