<span style='text-decoration: underline;'>Investissement algérien en Afrique</span>:<br><span style='color:red;'>«Amimer Energie» réalisera deux centrales électriques au Mali</span>

© Ouest Tribune





Les entreprises algériennes commencent à s’exporter vers le Continent africain et tentent d’avoir leur part des projets d’investissements de ces pays. C’est le cas de l’entreprise algérienne spécialisée dans le secteur de l’Energie «Amimer Energie» qui va réaliser des centrales électriques au Mali.

Alger: Wahida Oumessaoud

En effet, l’annonce a été faite hier à Alger lors de la signature d’un contrat de réalisation de centrales électriques au Mali entre la société algérienne «Amimer Energie» et la société malienne «Energie du Mali» et ce, en présence des deux ministres du secteur des pays.

Ainsi, le ministre de l’Energie Noureddine Bouterfa, a indiqué que l’Algérie est prête à accompagner le Mali dans la réalisation de ses projets dans le secteur de l’Energie. C’est pour, il s’est adressé aux investisseurs et entreprises algériennes activant dans le domaine des énergies. Pour sa part, le ministre malien de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, a abordé les différents projets lancés par son pays dans le secteur de l’Energie. Selon lui, le Mali a engagé des coopérations avec des pays limitrophes pour pouvoir satisfaire la production interne de son pays en matière des énergies.

Le PDG du Groupe Amimer, Amar Boukheddami, a expliqué que le protocole signé aujourd’hui, consiste à la réalisation de deux centrales électriques au Mali d’une capacité de 20 MW pour chacune. Ceci, permettra à l’entreprise Energie du Mali de conforter le service dans les deux villes Bamako et Sévaré. Mais le coût de cet investissement n’a pas été avancé par le responsable du groupe privé.

Il est à noter durant ses 21 ans d’existence, Amimer Energie n’a cessé d’œuvrer pour satisfaire pleinement sa clientèle, d’où l’idée d’intégrer dans son développement les activités relevant de sa chaîne de valeur (Bâtiment et Génie Civil, Chaudronnerie, Electrotechnique, Construction Mécanique et Engineering Industriel et la Distribution des produits Industriels). D’ailleurs, «Amimer Energie», spécialisé en groupes électrogènes et centrales électriques, est présent dans plusieurs pays africains. Il a signé récemment des contrats de près de 116 millions de dollars avec une entreprise tchadienne pour construire au Tchad, une centrale hybride-solaire d’une capacité de 30 mégawatt/an, ainsi qu’un autre contrat de plus de 5 millions de dollars, avec cette même entreprise tchadienne, portant interconnexion et développement du réseau électrique dans cinq villes tchadiennes.

Fondée en 1989, Amimer Energie était à l’origine une entreprise familiale dénommée établissement “Boukhed-dami”, spécialisée dans la fabrication des postes à souder. Elle s’est transformée en SARL depuis 1997 puis en SPA (Société par actions) à partir de 2009. En 2003, elle a été certifiée ISO 9001 version 2000 par AFAQ/AFNOR. En Mai 2009, elle a renouvelé son certificat par la version 2008. En août 2012, elle a été certifiée OH SAS 18001: 2007. Actuellement, elle compte plus de 700 collaborateurs répartis en plusieurs positions et divers âges.