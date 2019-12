<span style='text-decoration: underline;'>POWER LIFTING/CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 MOSCOU(RUSSIE)</span>:<br><span style='color:red;'>Amine Bouafia s’adjuge le titre mondial</span>

Après son illustration en 2018 lors des championnats du monde de Power Lifting de l’International Power lifting Fédération (IPL), qui se sont déroulés à St Petersburg en Russie, l’athlète et champion du monde en titre, Amine Bouafia, n’a pas dérogé à la règle cette année 2019.

En effet, Il s’est distingué à deux reprises pour trôner sur le toit du monde dans sa catégorie de poids. Tout d’abord, au début du mois de novembre passé au Brésil, en s’adjugeant le titre de champion du monde Global Power lifting Alliance(GPA) avec un record battu. Sans s’arrêter en si bon chemin, il récidive encore une fois par la suite ce mois de décembre, durant sa participation aux championnats du monde organisés par la Word Raw Power Lifting Fédération (WRPF), qui ont eu lieu à Moscou (Russie). Amine Bouafia a réussi à conserver son titre de champion du monde dans sa catégorie de poids classe 140 kg. Il a réalisé une grande performance en battant un champion russe dans son fief. Grâce à ses bonnes performances, Amine Bouafia a pu égaler et même surpasser les grands mondiaux de tous les temps. Il s’impose et reste un symbole dans l’histoire de cette discipline de force. Malgré ses souffrances, les entraves et le manque de considération, il poursuit sa progression fulgurante, en récoltant les fruits de ses efforts et pour se hisser au sommet de la gloire, parmi le gotha mondial. Hormis sa salle de musculation, Amine Bouafia aujourd’hui âgé de 43 ans, s’occupe aussi d’une section power lifting à titre bénévole au sein du club Ibn Sina chez Ahmed Ouadah et écarte toute idée d’être entraineur ou président d’une association sportive.

B.Sadek